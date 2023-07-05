В оккупированной Макеевке прогремели мощные взрывы, возможно, уничтожен склад боеприпасов – соцсети

Над городом поднялись клубы черного дыма, пишут пропагандисты.
"Мэр" Макеевки Владислав Ключаров сказал ДАН, что в городе повреждены здание районной "администрации" и несколько домов. Среди гражданских, по его словам, пострадавших нет.
Видео, на котором, как утверждается, зафиксирован момент прилета в Макеевке, опубликовал паблик "Типичный Донецк".
Украинский блогер и активист Сергей Стерненко предположил, что на этих кадрах зафиксирован взрыв большого склада боеприпасов.
Клубы дыма вечером видели также в Донецке, фото и видео публикуют местные паблики.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Макеевка и Донецк находятся под российской оккупацией с 2014 года.