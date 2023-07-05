В оккупированной Макеевке прогремели мощные взрывы, возможно, уничтожен склад боеприпасов – соцсети

Над городом поднялись клубы черного дыма, пишут пропагандисты.

"Мэр" Макеевки Владислав Ключаров сказал ДАН, что в городе повреждены здание районной "администрации" и несколько домов. Среди гражданских, по его словам, пострадавших нет.

Видео, на котором, как утверждается, зафиксирован момент прилета в Макеевке, опубликовал паблик "Типичный Донецк".

Украинский блогер и активист Сергей Стерненко предположил, что на этих кадрах зафиксирован взрыв большого склада боеприпасов.

Клубы дыма вечером видели также в Донецке, фото и видео публикуют местные паблики.