Если динамика контрнаступления сохранится, украинские военные освободят Бахмут – ГУР

"В течение последнего месяца [на бахмутском направлении имеем] стабильные успехи в продвижении вперед: освобождение украинской земли от врага, отвоевание того, что было потеряно. Начинаем заходить на те территории, которые мы с самого начала [полномасштабной войны] не контролировали. Поэтому в целом все довольно положительно и оптимистично", – сказал разведчик.
При этом он подчеркнул, что еще рано говорить о какой-либо победе.
По словам Волохова, поведение россиян в боевых действиях на бахмутском направлении изменилось.
"Характер столкновений – много пехотных боев, но в последнее время и с нашей, и с вражеской стороны привлекается много танков. Если раньше была только пехота, то сейчас враг активно показывает технику. Для нас это хороший знак, потому что это свидетельствует о том, что они не справляются и им нужно извлекать резервы", – считает разведчик.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват города РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев. Большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
Россия не захватила Бахмут, но он полностью разрушен – там нет уцелевших зданий, "лишь земля и много мертвых россиян", подчеркнул 21 мая 2023 года президент Украины Владимир Зеленский.
5 июня в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям.
29 июня в Генштабе ВСУ сообщили, что под Бахмутом силы обороны Украины перехватили инициативу и ведут наступление широким фронтом.
По данным Генштаба на 5 июля, с начала наступательной операции украинские военные вернули под контроль почти 160 км² территории и освободили девять населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.