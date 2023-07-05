Если динамика контрнаступления сохранится, украинские военные освободят Бахмут – ГУР

"В течение последнего месяца [на бахмутском направлении имеем] стабильные успехи в продвижении вперед: освобождение украинской земли от врага, отвоевание того, что было потеряно. Начинаем заходить на те территории, которые мы с самого начала [полномасштабной войны] не контролировали. Поэтому в целом все довольно положительно и оптимистично", – сказал разведчик.

При этом он подчеркнул, что еще рано говорить о какой-либо победе.



По словам Волохова, поведение россиян в боевых действиях на бахмутском направлении изменилось.



"Характер столкновений – много пехотных боев, но в последнее время и с нашей, и с вражеской стороны привлекается много танков. Если раньше была только пехота, то сейчас враг активно показывает технику. Для нас это хороший знак, потому что это свидетельствует о том, что они не справляются и им нужно извлекать резервы", – считает разведчик.