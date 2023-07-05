Генштаб ВСУ: Силы обороны закрепляются на юге и в районе Бахмута, оккупанты наступали в Донецкой и Луганской областях

С начала контрнаступления в войне против РФ силы обороны освободили почти 160 км², проинформировали в Генштабе ВСУ 5 июля Фото: EPA

Отмечается, что на купянском направлении силы обороны Украины отразили все атаки оккупантов в районе Новоселовского Луганской области, а на лиманском направлении россияне безуспешно пытались вытеснить украинские войска с занимаемых позиций в районе Новоегоровки.

"На бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки противника в районах южнее Берховки и Богдановки Донецкой области. Вместе с тем, продолжают вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах", – сказано в сообщении.

По данным украинских военных, на авдеевском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление оккупантов в районе Авдеевки, а на марьинском направлении – отбили все атаки россиян в районе Марьинки Донецкой области.

"На запорожском и херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск, – говорится в сообщении. – В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое артиллерийское поражение по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы".

На волынском и полесском направлениях оперативная обстановка – без существенных изменений, а на северском и слобожанском "противник сохраняет военное присутствие", подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Указывается, что оккупанты нанесли авиаудары в районах Грабовского Сумской области; Плетеневки, Ивановки и Кисловки Харьковской области и по городу Харьков; Белогоровки Луганской области; Богдановки, Авдеевки, Невельского, Красногоровки, Золотой Нивы, Макаровки и Торецка Донецкой области; Змиевки и Антоновки Херсонской области.

Также российские войска обстреляли из разных видов вооружения районы ряда населенных пунктов на севере, востоке и юге Украины.