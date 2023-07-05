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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генштаб ВСУ: Силы обороны закрепляются на юге и в районе Бахмута, оккупанты наступали в Донецкой и Луганской областях

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С начала контрнаступления в войне против РФ силы обороны освободили почти 160 км&sup2;, проинформировали в Генштабе ВСУ 5 июля
С начала контрнаступления в войне против РФ силы обороны освободили почти 160 км², проинформировали в Генштабе ВСУ 5 июля
Фото: EPA

Российские оккупационные войска в войне против Украины сосредотачивают основные усилия на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях, в течение суток 5 июля состоялось около 30 боестолкновений. Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что на купянском направлении силы обороны Украины отразили все атаки оккупантов в районе Новоселовского Луганской области, а на лиманском направлении россияне безуспешно пытались вытеснить украинские войска с занимаемых позиций в районе Новоегоровки.

"На бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки противника в районах южнее Берховки и Богдановки Донецкой области. Вместе с тем, продолжают вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах", – сказано в сообщении.

По данным украинских военных, на авдеевском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление оккупантов в районе Авдеевки, а на марьинском направлении – отбили все атаки россиян в районе Марьинки Донецкой области.

"На запорожском и херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск, – говорится в сообщении. – В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое артиллерийское поражение по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы".

На волынском и полесском направлениях оперативная обстановка – без существенных изменений, а на северском и слобожанском "противник сохраняет военное присутствие", подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Указывается, что оккупанты нанесли авиаудары в районах Грабовского Сумской области; Плетеневки, Ивановки и Кисловки Харьковской области и по городу Харьков; Белогоровки Луганской области; Богдановки, Авдеевки, Невельского, Красногоровки, Золотой Нивы, Макаровки и Торецка Донецкой области; Змиевки и Антоновки Херсонской области.

Также российские войска обстреляли из разных видов вооружения районы ряда населенных пунктов на севере, востоке и юге Украины.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid03HDS7K1KE9Hfb2TxuCBNELLAJxypKH6ycpByaggYXr7AZjuBSxGk2dpHBFFsFQmNl

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Украинские военные за две недели наступательных действий освободили восемь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях, сообщили в оборонном ведомстве 19 июня. Через неделю в Минобороны проинформировали об освобождении девятого населенного пункта – Ровнополя Донецкой области.

С начала контрнаступления силы обороны освободили почти 160 км², на мелитопольском и бердянском направлениях продвинулись на 7,5 км, проинформировали в Генштабе ВСУ 5 июля.

Теги: Харьков, Генштаб ВСУ, Мелитополь, Лиман, Бердянск, Марьинка, Авдеевка, Красногоровка, Богдановка, Купянск, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, Бахмут, Торецк, российские оккупанты, Белогоровка, контрнаступление, силы обороны Украины
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