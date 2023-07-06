Оккупанты вчера атаковали Украину пятью дронами Shahed, нанесли 59 авиаударов – Генштаб ВСУ

Детализированная информация будет обнародована позже, пообещали в Генштабе.
"За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли удар пятью иранскими ударными БПЛА типа Shahed. Два дрона-камикадзе были уничтожены нашей ПВО", – говорится в сводке.
Кроме того, по данным Генштаба, российские оккупанты нанесли 59 авиационных ударов и совершили 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, предупреждают в Генштабе.
В ночь на 6 июля почти на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Командование Воздушных сил ВСУ предупредило о ракетной угрозе.
Как стало известно позднее, оккупанты атаковали Львов. Ракета разрушила два этажа многоквартирного дома, есть погибшие и раненые.
Издание Zaxid.net напомнило, что предыдущий раз Россия атаковала Львовскую область в ночь на 20 июня. Тогда три дрона попали в объект критической инфраструктуры. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что дроны-камикадзе Shahed, запущенные российскими оккупантами, смогли долететь до Львова, поскольку Украине "банально не хватает средств ПВО".