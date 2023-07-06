Оккупанты вчера атаковали Украину пятью дронами Shahed, нанесли 59 авиаударов – Генштаб ВСУ

Детализированная информация будет обнародована позже, пообещали в Генштабе.

"За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли удар пятью иранскими ударными БПЛА типа Shahed. Два дрона-камикадзе были уничтожены нашей ПВО", – говорится в сводке.

Кроме того, по данным Генштаба, российские оккупанты нанесли 59 авиационных ударов и совершили 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, предупреждают в Генштабе.