Силы ПВО Украины уничтожили восемь беспилотников оккупантов в Николаевской области – воздушное командование "Юг"

"Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено восемь вражеских БПЛА: четыре [ударных] БПЛА "Ланцет", два [разведывательных] БПЛА "Мерлин-ВР", один [разведывательный] БПЛА Zala и один [разведывательный] БПЛА "Орлан-10", – сказано в сообщении.
В Генштабе ВСУ проинформировали в вечерней сводке, что оккупанты ночью 5 июля атаковали Украину пятью дронами Shahed, два БПЛА уничтожили силы ПВО.
В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе.
По данным Генштаба ВСУ на 15 июня, за полмесяца российские военные использовали против Украины более 140 ракет различных типов и свыше 250 ударных БПЛА. Силы ПВО уничтожили 74% от примененных противником крылатых ракет и почти 60% ударных беспилотных летательных аппаратов оккупантов.
28 июня Military Media Center при Минобороны Украины сообщал, что в период с 21-го по 27 июня оккупанты увеличили применение ударных БПЛА в 1,4 раза.