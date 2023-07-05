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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Силы ПВО Украины уничтожили восемь беспилотников оккупантов в Николаевской области – воздушное командование "Юг"

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Украинские военные 5 июля уничтожили четыре БПЛА "Ланцет" в Николаевской области, отметило воздушное командование "Юг" ВСУ
Украинские военные 5 июля уничтожили четыре БПЛА "Ланцет" в Николаевской области, отметило воздушное командование "Юг" ВСУ
Фото: Повітряне командування "Південь" / Facebook (архив)

Украинские защитники 5 июля сбили восемь беспилотников российских оккупантов в Николаевской области. Об этом сообщается в Facebook воздушного командования "Юг" ВСУ.

"Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено восемь вражеских БПЛА: четыре [ударных] БПЛА "Ланцет", два [разведывательных] БПЛА "Мерлин-ВР", один [разведывательный] БПЛА Zala и один [разведывательный] БПЛА "Орлан-10", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/PvKPivden/posts/pfbid0uUeWJEV6danBLSp3hJi48vUq2g56xmpvAH8XsksxHkCF2dYLjuykz9iFwmP1LVRcl

В Генштабе ВСУ проинформировали в вечерней сводке, что оккупанты ночью 5 июля атаковали Украину пятью дронами Shahed, два БПЛА уничтожили силы ПВО.

Контекст:

В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе.

По данным Генштаба ВСУ на 15 июня, за полмесяца российские военные использовали против Украины более 140 ракет различных типов и свыше 250 ударных БПЛА. Силы ПВО уничтожили 74% от примененных противником крылатых ракет и почти 60% ударных беспилотных летательных аппаратов оккупантов.

28 июня Military Media Center при Минобороны Украины сообщал, что в период с 21-го по 27 июня оккупанты увеличили применение ударных БПЛА в 1,4 раза.

Теги: ПВО, Николаевская область, беспилотники, ВСУ, война России против Украины, Воздушные силы Украины, потери армии России, российские оккупанты, силы обороны Украины
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