Силы ПВО Украины уничтожили восемь беспилотников оккупантов в Николаевской области – воздушное командование "Юг"

Украинские военные 5 июля уничтожили четыре БПЛА "Ланцет" в Николаевской области, отметило воздушное командование "Юг" ВСУ Фото: Повітряне командування "Південь" / Facebook (архив)

"Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено восемь вражеских БПЛА: четыре [ударных] БПЛА "Ланцет", два [разведывательных] БПЛА "Мерлин-ВР", один [разведывательный] БПЛА Zala и один [разведывательный] БПЛА "Орлан-10", – сказано в сообщении.

В Генштабе ВСУ проинформировали в вечерней сводке, что оккупанты ночью 5 июля атаковали Украину пятью дронами Shahed, два БПЛА уничтожили силы ПВО.