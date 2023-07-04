"Так бывает". В разведке Украины прокомментировали атаки дронов на Москву

ГУР традиционно не комментирует атаки дронов в РФ, но "так случается", отметил Юсов Фото: gur.gov.ua

"Если говорить о Москве, то, конечно, мы традиционно не комментируем это. Но так бывает, – сказал Юсов. – Если, например, рашистская 45-я бригада спецназа занимается диверсиями в украинском тылу, то это означает, что что-то может прилететь по Москве. Так случается".

Утром 4 июля в Москве и Московской области произошло несколько взрывов. Мэр Сергей Собянин заявлял, что столица РФ была атакована беспилотниками.

Российское минобороны сообщило, что утром ПВО сбила четыре из пяти БПЛА, летевших на Москву. Еще один якобы "в результате радиолокационной борьбы" упал в Московской области.

РосСМИ проинформировали, что на подлете к Москве были сбиты два БПЛА, один система ПВО сбила под Калугой, еще один дрон упал на гараж в деревне Кривошеино Московской области.

В то же время один из беспилотников попал в военную часть в подмосковной Кубинке, дрон атаковал админздание, указала Baza в Telegram.

Из-за атаки БПЛА московский аэропорт Внуково отменил и перенес часть рейсов, рассказала "Медуза" в Telegram.