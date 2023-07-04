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Взрывы в Московской области: дрон попал в здание военной части, перенесена часть авиарейсов

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В столице РФ и Подмосковье работала ПВО
В столице РФ и Подмосковье работала ПВО
Фото: Baza / Telegram

В Москве и Московской области России утром 4 июля произошло несколько взрывов. Мэр Сергей Собянин в Telegram заявил, что город был атакован беспилотниками.

По его словам, все обнаруженные БПЛА ликвидированы силами противовоздушной обороны. 

"В целях безопасности из аэропорта Внуково временно перенаправлена часть рейсов. Жертв и пострадавших нет, экстренные службы работают на местах произошедшего", – написал он.

Baza пишет, что один из беспилотников попал в военную часть.

"Военная часть в подмосковной Кубинке атакована с помощью беспилотника в ночь на 4 июля. По предварительным данным, около четырех утра дрон-камикадзе атаковал административное здание", – говорится в сообщении.

Канал также опубликовал видео, на котором, вероятно, видно работу ПВО.

О том, что на подлете к Москве сбиты два БПЛА, пишет пропагандистское агенство ТАСС,  еще один сбила система ПВО под Калугой.

Telegram-канал "112" пишет, что еще один дрон упал на гараж в деревне Кривошеино Московской области.

По данным "Медузы", московский аэропорт Внуково из-за атаки отменил и перенес часть рейсов. Лайнеры, которые должны были приземлиться в аэропорту, перенаправляли в Шереметьево и Домодедово.

Позже министерство обороны РФ сообщило, что утром ПВО сбила четыре из пяти БПЛА, летевших на Москву. Еще один "в результате радиолокационной борьбы" упал в Московской области.

Контекст:

О последней массовой атаке дронов Собянин заявлял 30 мая. По его данным, за медицинской помощью обратились два человека. СМИ сообщили о нескольких поврежденных зданиях в городе.

По данным Telegram-канала Shot, в воздушной атаке на Москву было использовано более 30 беспилотников: 19 из них якобы были сбиты на подлете к городу. Министерство обороны страны-агрессора утверждает, что БПЛА якобы было всего восемь и все они были "поражены".

Для Украины на фоне последних массированных ракетных ударов РФ происходящее в Москве – это "третичное и малоинтересное событие", заявили в Офисе президента. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк предположил, что атаковавшие Москву дроны могут быть российскими. "Возможно, не все дроны готовы атаковать Украину и хотят вернуться к своим создателям", – отметил он.

В МИД РФ пригрозили Украине "самыми жесткими мерами" после атаки БПЛА на Москву.

4 июня телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, что Украина создала внутри России сеть агентов и сочувствующих, которые занимаются диверсиями против российских целей. В том числе они могли стоять за недавней атакой на Кремль, говорится в публикации.

Теги: Россия, Москва, ПВО, Внуково, беспилотники, Сергей Собянин, взрывы, Московская область
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