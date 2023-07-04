Взрывы в Московской области: дрон попал в здание военной части, перенесена часть авиарейсов

По его словам, все обнаруженные БПЛА ликвидированы силами противовоздушной обороны.

"В целях безопасности из аэропорта Внуково временно перенаправлена часть рейсов. Жертв и пострадавших нет, экстренные службы работают на местах произошедшего", – написал он.

Baza пишет, что один из беспилотников попал в военную часть.

"Военная часть в подмосковной Кубинке атакована с помощью беспилотника в ночь на 4 июля. По предварительным данным, около четырех утра дрон-камикадзе атаковал административное здание", – говорится в сообщении.

Канал также опубликовал видео, на котором, вероятно, видно работу ПВО.

О том, что на подлете к Москве сбиты два БПЛА, пишет пропагандистское агенство ТАСС, еще один сбила система ПВО под Калугой.

Telegram-канал "112" пишет, что еще один дрон упал на гараж в деревне Кривошеино Московской области.

По данным "Медузы", московский аэропорт Внуково из-за атаки отменил и перенес часть рейсов. Лайнеры, которые должны были приземлиться в аэропорту, перенаправляли в Шереметьево и Домодедово.

Позже министерство обороны РФ сообщило, что утром ПВО сбила четыре из пяти БПЛА, летевших на Москву. Еще один "в результате радиолокационной борьбы" упал в Московской области.