Взрывы в Московской области: дрон попал в здание военной части, перенесена часть авиарейсов

По его словам, все обнаруженные БПЛА ликвидированы силами противовоздушной обороны.
"В целях безопасности из аэропорта Внуково временно перенаправлена часть рейсов. Жертв и пострадавших нет, экстренные службы работают на местах произошедшего", – написал он.
Baza пишет, что один из беспилотников попал в военную часть.
"Военная часть в подмосковной Кубинке атакована с помощью беспилотника в ночь на 4 июля. По предварительным данным, около четырех утра дрон-камикадзе атаковал административное здание", – говорится в сообщении.
Канал также опубликовал видео, на котором, вероятно, видно работу ПВО.
О том, что на подлете к Москве сбиты два БПЛА, пишет пропагандистское агенство ТАСС, еще один сбила система ПВО под Калугой.
Telegram-канал "112" пишет, что еще один дрон упал на гараж в деревне Кривошеино Московской области.
По данным "Медузы", московский аэропорт Внуково из-за атаки отменил и перенес часть рейсов. Лайнеры, которые должны были приземлиться в аэропорту, перенаправляли в Шереметьево и Домодедово.
Позже министерство обороны РФ сообщило, что утром ПВО сбила четыре из пяти БПЛА, летевших на Москву. Еще один "в результате радиолокационной борьбы" упал в Московской области.
О последней массовой атаке дронов Собянин заявлял 30 мая. По его данным, за медицинской помощью обратились два человека. СМИ сообщили о нескольких поврежденных зданиях в городе.
По данным Telegram-канала Shot, в воздушной атаке на Москву было использовано более 30 беспилотников: 19 из них якобы были сбиты на подлете к городу. Министерство обороны страны-агрессора утверждает, что БПЛА якобы было всего восемь и все они были "поражены".
Для Украины на фоне последних массированных ракетных ударов РФ происходящее в Москве – это "третичное и малоинтересное событие", заявили в Офисе президента. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк предположил, что атаковавшие Москву дроны могут быть российскими. "Возможно, не все дроны готовы атаковать Украину и хотят вернуться к своим создателям", – отметил он.
В МИД РФ пригрозили Украине "самыми жесткими мерами" после атаки БПЛА на Москву.
4 июня телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, что Украина создала внутри России сеть агентов и сочувствующих, которые занимаются диверсиями против российских целей. В том числе они могли стоять за недавней атакой на Кремль, говорится в публикации.