В центре Сум прилетело четыре Shahed, повреждены две многоэтажки, один человек погиб, еще 16 ранены – ОВА

"В результате попадания повреждено административное здание и два многоквартирных жилых дома. По состоянию на 13.00 предварительно 16 раненых, один человек погиб. Пострадавшим оказана помощь, – сказано в сообщении. – Продолжаются работы по эвакуации населения".
В Сумах проводится разбор разрушенных конструкций, тушение открытых очагов горения и спасение людей, указали в Главном управлении ГСЧС Украины в регионе в Facebook.
Как видно на фото, в результате российской атаки повреждены авто.
По данным сайта alerts.in.ua, воздушная тревога в Сумской области продлилась с 10.51 до 12.44.
В 15.05 Воздушные силы ВСУ предупредили в Telegram о вероятности новой атаки оккупантов по Сумской области с применением ударных БПЛА. В 14.59 в регионе снова объявили воздушную тревогу, сообщается на сайте alerts.in.ua.
В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе.
По данным Генштаба ВСУ на 15 июня, за полмесяца российские военные использовали против Украины более 140 ракет различных типов и свыше 250 ударных БПЛА. Силы ПВО уничтожили 74% от примененных противником крылатых ракет и почти 60% ударных беспилотных летательных аппаратов оккупантов.
28 июня Military Media Center при Минобороны Украины сообщал, что в период с 21-го по 27 июня оккупанты увеличили применение ударных БПЛА в 1,4 раза.