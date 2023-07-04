В центре Сум прилетело четыре Shahed, повреждены две многоэтажки, один человек погиб, еще 16 ранены – ОВА

"В результате попадания повреждено административное здание и два многоквартирных жилых дома. По состоянию на 13.00 предварительно 16 раненых, один человек погиб. Пострадавшим оказана помощь, – сказано в сообщении. – Продолжаются работы по эвакуации населения".

В Сумах проводится разбор разрушенных конструкций, тушение открытых очагов горения и спасение людей, указали в Главном управлении ГСЧС Украины в регионе в Facebook.

Как видно на фото, в результате российской атаки повреждены авто.

По данным сайта alerts.in.ua, воздушная тревога в Сумской области продлилась с 10.51 до 12.44.

В 15.05 Воздушные силы ВСУ предупредили в Telegram о вероятности новой атаки оккупантов по Сумской области с применением ударных БПЛА. В 14.59 в регионе снова объявили воздушную тревогу, сообщается на сайте alerts.in.ua.