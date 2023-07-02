Оккупанты ночью атаковали Украину, выпустив три ракеты "Калибр" и восемь дронов Shahed. Силы обороны сбили все цели противника

Пуски Shahed осуществлялись с юго-восточного направления, "Калибров" – с Черного моря.

"Противовоздушная оборона Воздушных сил работала в разных областях Украины – в зонах ответственности воздушных командований "Юг", "Восток" и "Центр". Все воздушные цели – восемь ударных БПЛА Shahed-136/131 и три крылатых ракеты "Калибр" – уничтожены!" – говорится в сообщении.

В КГВА сообщали, что российские оккупанты ночью впервые за 12 дней атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе Shahed. По данным ОВА, в Киевской области в результате падения обломков сбитого БПЛА пострадал мужчина, повреждены три частных дома.