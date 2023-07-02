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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ночью атаковали Украину, выпустив три ракеты "Калибр" и восемь дронов Shahed. Силы обороны сбили все цели противника

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ВСУ ночью поразили 11 воздушных целей противника
ВСУ ночью поразили 11 воздушных целей противника
Фото: Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine / Telegram

Российские оккупанты минувшей ночью атаковали Украину, выпустив три крылатые ракеты "Калибр" и восемь ударных дронов Shahed иранского производства. Об этом утром 2 июля в Telegram сообщил пресс-центр Воздушных сил ВСУ.

Пуски Shahed осуществлялись с юго-восточного направления, "Калибров" – с Черного моря.

"Противовоздушная оборона Воздушных сил работала в разных областях Украины – в зонах ответственности воздушных командований "Юг", "Восток" и "Центр". Все воздушные цели – восемь ударных БПЛА Shahed-136/131 и три крылатых ракеты "Калибр" – уничтожены!" – говорится в сообщении.

В КГВА сообщали, что российские оккупанты ночью впервые за 12 дней атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе Shahed. По данным ОВА, в Киевской области в результате падения обломков сбитого БПЛА пострадал мужчина, повреждены три частных дома.

Контекст:

В мае – июне российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе. В частности, в мае оккупанты атаковали Киев 17 раз и продолжили атаки в июне.

Самая массированная атака в июне была предпринята оккупантами ночью 6 июня. По данным Воздушных сил ВСУ, были сбиты все 35 российских ракет.

По данным Генштаба ВСУ на 15 июня, за полмесяца российские военные использовали против Украины более 140 ракет различных типов и свыше 250 ударных БПЛА. Силы ПВО уничтожили 74% от примененных противником крылатых ракет и почти 60% ударных беспилотных летательных аппаратов оккупантов.

28 июня Military Media Center при Минобороны Украины сообщал, что в период с 21-го по 27 июня оккупанты увеличили применение ударных БПЛА в 1,4 раза.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, ПВО, беспилотники, ВСУ, война России против Украины, ракета, Воздушные силы Украины, российские оккупанты
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