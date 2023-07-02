Оккупанты ночью атаковали Украину, выпустив три ракеты "Калибр" и восемь дронов Shahed. Силы обороны сбили все цели противника

Пуски Shahed осуществлялись с юго-восточного направления, "Калибров" – с Черного моря.
"Противовоздушная оборона Воздушных сил работала в разных областях Украины – в зонах ответственности воздушных командований "Юг", "Восток" и "Центр". Все воздушные цели – восемь ударных БПЛА Shahed-136/131 и три крылатых ракеты "Калибр" – уничтожены!" – говорится в сообщении.
В КГВА сообщали, что российские оккупанты ночью впервые за 12 дней атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе Shahed. По данным ОВА, в Киевской области в результате падения обломков сбитого БПЛА пострадал мужчина, повреждены три частных дома.
В мае – июне российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе. В частности, в мае оккупанты атаковали Киев 17 раз и продолжили атаки в июне.
Самая массированная атака в июне была предпринята оккупантами ночью 6 июня. По данным Воздушных сил ВСУ, были сбиты все 35 российских ракет.
По данным Генштаба ВСУ на 15 июня, за полмесяца российские военные использовали против Украины более 140 ракет различных типов и свыше 250 ударных БПЛА. Силы ПВО уничтожили 74% от примененных противником крылатых ракет и почти 60% ударных беспилотных летательных аппаратов оккупантов.
28 июня Military Media Center при Минобороны Украины сообщал, что в период с 21-го по 27 июня оккупанты увеличили применение ударных БПЛА в 1,4 раза.