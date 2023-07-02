В Киевской области в результате падения обломков сбитого БПЛА пострадал мужчина, повреждены три частных дома – ОВА

По словам Кравченко, фактов попаданий дронов не зафиксировано, беспилотники были сбиты.

"В результате падения обломков в двух районах Киевщины повреждены три частных дома. Владельцам поврежденных домов будет предоставлена вся необходимая помощь. К сожалению, пострадал житель одного из домов. Мужчина получил ранение ноги. Ему оказали необходимую медицинскую помощь", – заявил глава ОВА.

В КГВА сообщали, что российские оккупанты ночью впервые за 12 дней атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе Shahed, все они были сбиты.

Воздушная тревога в Киевской области длилась с 2.21 до 3.21 и с 7.21 до 8.09.