В Киевской области в результате падения обломков сбитого БПЛА пострадал мужчина, повреждены три частных дома – ОВА

По словам Кравченко, фактов попаданий дронов не зафиксировано, беспилотники были сбиты.
"В результате падения обломков в двух районах Киевщины повреждены три частных дома. Владельцам поврежденных домов будет предоставлена вся необходимая помощь. К сожалению, пострадал житель одного из домов. Мужчина получил ранение ноги. Ему оказали необходимую медицинскую помощь", – заявил глава ОВА.
В КГВА сообщали, что российские оккупанты ночью впервые за 12 дней атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе Shahed, все они были сбиты.
Воздушная тревога в Киевской области длилась с 2.21 до 3.21 и с 7.21 до 8.09.
В мае – июне российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе. В частности, в мае оккупанты атаковали Киев 17 раз и продолжили атаки в июне.
Самая массированная атака в июне была предпринята оккупантами ночью 6 июня. По данным Воздушных сил ВСУ, были сбиты все 35 российских ракет.
По данным Генштаба ВСУ на 15 июня, за полмесяца российские военные использовали против Украины более 140 ракет различных типов и свыше 250 ударных БПЛА. Силы ПВО уничтожили 74% от примененных противником крылатых ракет и почти 60% ударных беспилотных летательных аппаратов оккупантов.
28 июня Military Media Center при Минобороны Украины сообщал, что в период с 21-го по 27 июня оккупанты увеличили применение ударных БПЛА в 1,4 раза.