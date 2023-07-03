Ермак: Оккупанты атаковали дронами Сумы. В результате удара по пятиэтажке погиб человек

"Город Сумы. В результате российского удара БПЛА в пятиэтажном жилом доме погиб один человек", – написал руководитель ОПУ.

По данным сайта alerts.in.ua, воздушная тревога в Сумской области продлилась с 10.51 до 12.44.

В 11.06 Воздушные силы ВСУ предупреждали в Telegram о возможной угрозе применения оккупантами ударных БПЛА в регионе.

Двумя минутами ранее мэр Сум Александр Лысенко сообщил в Telegram о работе сил ПВО.

Контекст:

В мае – июне российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе.

По данным Генштаба ВСУ на 15 июня, за полмесяца российские военные использовали против Украины более 140 ракет различных типов и свыше 250 ударных БПЛА. Силы ПВО уничтожили 74% от примененных противником крылатых ракет и почти 60% ударных беспилотных летательных аппаратов оккупантов.

28 июня Military Media Center при Минобороны Украины сообщал, что в период с 21-го по 27 июня оккупанты увеличили применение ударных БПЛА в 1,4 раза.