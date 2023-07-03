РФ ночью атаковала Украину, выпустив 17 дронов Shahed. Силы обороны сбили 13 беспилотников

В общей сложности были зафиксированы запуски 17 Shahed.
В южных, восточных и центральных областях Украины работала противовоздушная оборона.
"В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих сил обороны Украины уничтожено 13 ударных БПЛА Shahed-136/131. Остальные не достигли своих целей. Предварительно, без потерь", – говорится в сообщении.
За прошедшие и текущие сутки авиация Воздушных сил совершила десятки самолетовылетов, 15 из них – на огневое поражение объектов, техники, логистики и живой силы врага.
В мае – июне российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе. В частности, в мае оккупанты атаковали Киев 17 раз и продолжили атаки в июне.
Самая массированная атака в июне была предпринята оккупантами ночью 6 июня. По данным Воздушных сил ВСУ, были сбиты все 35 российских ракет.
По данным Генштаба ВСУ на 15 июня, за полмесяца российские военные использовали против Украины более 140 ракет различных типов и свыше 250 ударных БПЛА. Силы ПВО уничтожили 74% от примененных противником крылатых ракет и почти 60% ударных беспилотных летательных аппаратов оккупантов.
28 июня Military Media Center при Минобороны Украины сообщал, что в период с 21-го по 27 июня оккупанты увеличили применение ударных БПЛА в 1,4 раза.