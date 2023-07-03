РФ ночью атаковала Украину, выпустив 17 дронов Shahed. Силы обороны сбили 13 беспилотников

По данным Воздушных сил, не сбитые беспилотники врага не достигли своих целей Фото: Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine / Telegram

В общей сложности были зафиксированы запуски 17 Shahed.

В южных, восточных и центральных областях Украины работала противовоздушная оборона.

"В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих сил обороны Украины уничтожено 13 ударных БПЛА Shahed-136/131. Остальные не достигли своих целей. Предварительно, без потерь", – говорится в сообщении.

За прошедшие и текущие сутки авиация Воздушных сил совершила десятки самолетовылетов, 15 из них – на огневое поражение объектов, техники, логистики и живой силы врага.