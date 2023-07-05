Оккупанты ночью атаковали Украину пятью дронами Shahed, два БПЛА уничтожили силы ПВО – Генштаб ВСУ

Оккупанты увеличили применение ударных БПЛА в войне против Украины, отмечали СМИ в конце июня Фото: Defense of Ukraine / Twitter (архив)

"Сегодня ночью российские оккупанты нанесли удар пятью иранскими ударными БПЛА типа Shahed. Два дрона-камикадзе были уничтожены нашей ПВО", – сказано в сообщении.

В то же время авиация сил обороны за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава оккупантов, рассказали в Генштабе.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один пункт управления, один склад боеприпасов, восемь артиллерийских средств на огневых позициях, два средства противовоздушной обороны, одну радиолокационную станцию и три станции радиоэлектронной борьбы противника", – говорится в сообщении.