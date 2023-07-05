Оккупанты ночью атаковали Украину пятью дронами Shahed, два БПЛА уничтожили силы ПВО – Генштаб ВСУ

"Сегодня ночью российские оккупанты нанесли удар пятью иранскими ударными БПЛА типа Shahed. Два дрона-камикадзе были уничтожены нашей ПВО", – сказано в сообщении.
В то же время авиация сил обороны за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава оккупантов, рассказали в Генштабе.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один пункт управления, один склад боеприпасов, восемь артиллерийских средств на огневых позициях, два средства противовоздушной обороны, одну радиолокационную станцию и три станции радиоэлектронной борьбы противника", – говорится в сообщении.
В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе.
По данным Генштаба ВСУ на 15 июня, за полмесяца российские военные использовали против Украины более 140 ракет различных типов и свыше 250 ударных БПЛА. Силы ПВО уничтожили 74% от примененных противником крылатых ракет и почти 60% ударных беспилотных летательных аппаратов оккупантов.
28 июня Military Media Center при Минобороны Украины сообщал, что в период с 21-го по 27 июня оккупанты увеличили применение ударных БПЛА в 1,4 раза.