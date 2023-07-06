"Было очень громко". Оккупанты атаковали Львов. В городе поврежден объект критической инфраструктуры, есть раненые – власти

Во Львове во время воздушной тревоги прогремела серия взрывов Фото: depositphotos.com

По предварительной информации, есть раненые.

Других подробностей о последствиях обстрела Козицкий не сообщил.

Позже мэр города Андрей Садовый уточнил в Telegram, что по состоянию на 3.49 известно о четырех пострадавших в результате ракетной атаки.

"Количество увеличивается. Данные уточняются. Одного человека в тяжелом состоянии везет "скорая", – сообщил он.

Ночью во Львове прогремела серия взрывов, рассказал Садовый. Козицкий отметил, что "было очень громко".

"Друзья, мы не будем сейчас говорить о последствиях обстрелов. Все городские службы делают свою работу. Просим ни в коем случае нигде не публиковать видео с работой ПВО или последствиями обстрелов", – призвал Садовый.

В ночь на 6 июля почти на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Командование Воздушных сил ВСУ предупредило о ракетной угрозе. Во Львовской области, по данным портала alerts.in.ua, тревога продолжалась 1 час 12 минут – с 2.06 до 3.18.

Издание Zaxid.net напомнило, что предыдущий раз Россия атаковала Львовскую область в ночь на 20 июня. Тогда три дрона попали в объект критической инфраструктуры. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что дроны-камикадзе Shahed, запущенные российскими оккупантами, смогли долететь до Львова, поскольку Украине "банально не хватает средств ПВО".