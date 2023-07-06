"Было очень громко". Оккупанты атаковали Львов. В городе поврежден объект критической инфраструктуры, есть раненые – власти

По предварительной информации, есть раненые.
Других подробностей о последствиях обстрела Козицкий не сообщил.
Позже мэр города Андрей Садовый уточнил в Telegram, что по состоянию на 3.49 известно о четырех пострадавших в результате ракетной атаки.
"Количество увеличивается. Данные уточняются. Одного человека в тяжелом состоянии везет "скорая", – сообщил он.
Ночью во Львове прогремела серия взрывов, рассказал Садовый. Козицкий отметил, что "было очень громко".
"Друзья, мы не будем сейчас говорить о последствиях обстрелов. Все городские службы делают свою работу. Просим ни в коем случае нигде не публиковать видео с работой ПВО или последствиями обстрелов", – призвал Садовый.
В ночь на 6 июля почти на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Командование Воздушных сил ВСУ предупредило о ракетной угрозе. Во Львовской области, по данным портала alerts.in.ua, тревога продолжалась 1 час 12 минут – с 2.06 до 3.18.
Издание Zaxid.net напомнило, что предыдущий раз Россия атаковала Львовскую область в ночь на 20 июня. Тогда три дрона попали в объект критической инфраструктуры. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что дроны-камикадзе Shahed, запущенные российскими оккупантами, смогли долететь до Львова, поскольку Украине "банально не хватает средств ПВО".
За год полномасштабной войны, с февраля 2022 года по февраль 2023 года, Россия нанесла по Украине почти 5000 ракетных и 3500 авиационных ударов, а также еще около 1100 ударов с использованием беспилотников. После этого были новые атаки.
В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе. В частности, в мае оккупанты атаковали Киев 17 раз.
Самая массированная за последние недели ракетная атака на Украину была в ночь на 24 июня. Тогда оккупанты выпустили 40 ракет Х-101/Х-555, девять ракет Х-22, две ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны Украины сбили все ракеты Х-101/Х-555 и один "Калибр".