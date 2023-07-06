В Киеве и ряде областей – тревога. Воздушные силы сообщили о пуске "Калибров" оккупантами

Командование Воздушных сил ВСУ предупредило о вероятном пуске "Калибров" и призвало не игнорировать сигналы тревоги.

Ракетная опасность, по сообщению командования, – в южных, центральных и северных регионах.

В 1.40 в ВС ВСУ проинформировали, что несколько "Калибров" оккупантов, выпущенных в Черном море, летят на север.

Контекст:

За год полномасштабной войны, с февраля 2022 года по февраль 2023 года, Россия нанесла по Украине почти 5000 ракетных и 3500 авиационных ударов, а также еще около 1100 ударов с использованием беспилотников. После этого были новые атаки.

В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе. В частности, в мае оккупанты атаковали Киев 17 раз.

Самая массированная за последние недели ракетная атака на Украину была в ночь на 24 июня. Тогда оккупанты выпустили 40 ракет Х-101/Х-555, девять ракет Х-22, две ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны Украины сбили все ракеты Х-101/Х-555 и один "Калибр".