Зеленский о коллаборантах: Приговоры должны быть

"Сложнее всего будет в обществе, потому что для всего нужно время. Иногда время лечит, но и справедливость тоже лечит. Приговоры должны быть. Люди должны знать: если ты убийца и воевал против Украины, ты будешь приговорен. Даже если тебя силой заставляли убивать украинцев, ты ответишь за свои действия. Никто тебя не простит, ты не сможешь все это объяснить. Но те, кто был под оккупацией и не сражался на стороне врага, – они украинцы", – сказал он.

По словам президента, в любом случае время ответит на все эти вопросы.