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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский заявил о постоянном прогрессе производства оружия в Украине

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По словам Зеленского, вопрос производства боеприпасов для украинской армии обсуждается на каждом заседании ставки
По словам Зеленского, вопрос производства боеприпасов для украинской армии обсуждается на каждом заседании ставки
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, обнародованном 5 июля, рассказал, что сегодняшнее заседание ставки верховного главнокомандующего было особенно длительным и детальным, обсуждались в том числе ключевые направления на фронте на юге и востоке Украины.

"Держим внимание и на северном направлении – все потенциальные угрозы видим, и главкому поручено продолжать усиление севера", – отметил Зеленский. 

Также на ставке обсуждалось введение новых санкций против российских компаний (указ уже опубликован) и обеспечение боеприпасами украинской армии. 

"На каждом заседании ставки снова и снова возвращаемся к вопросу боеприпасов, в частности для нашей артиллерии. И это касается не только поставок от партнеров, но и производства в Украине. Я благодарю каждого и каждую, кто работает ради выполнения этой нашей стратегической, жизненно важной задачи. Постоянно есть прогресс в производстве оружия в Украине", – добавил Зеленский. 

Контекст:

Наращивание производства боеприпасов – одна из задач, поставленных новоназначенному гендиректору "Укроборонпрома" Герману Сметанину. Увольнение его предшественника СМИ связывают с провалом ракетной программы.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: промышленность, боеприпасы, артиллерия, Владимир Зеленский
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