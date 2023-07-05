Зеленский заявил о постоянном прогрессе производства оружия в Украине

По словам Зеленского, вопрос производства боеприпасов для украинской армии обсуждается на каждом заседании ставки Фото: president.gov.ua

"Держим внимание и на северном направлении – все потенциальные угрозы видим, и главкому поручено продолжать усиление севера", – отметил Зеленский.

Также на ставке обсуждалось введение новых санкций против российских компаний (указ уже опубликован) и обеспечение боеприпасами украинской армии.

"На каждом заседании ставки снова и снова возвращаемся к вопросу боеприпасов, в частности для нашей артиллерии. И это касается не только поставок от партнеров, но и производства в Украине. Я благодарю каждого и каждую, кто работает ради выполнения этой нашей стратегической, жизненно важной задачи. Постоянно есть прогресс в производстве оружия в Украине", – добавил Зеленский.