Зеленский ввел санкции против 18 российских компаний

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 июля 2023 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", – говорится в указе. Санкции вводятся на 10 лет.

Зеленский прокомментировал принятие санкций в Telegram.

"Наш принцип очевиден: должна быть заблокирована деятельность всех физических и юридических лиц, на которой основана способность российского режима терроризировать Украину и международный порядок, основанный на правилах. Делаем все, чтобы все санкции были синхронизированы в максимальном количестве юрисдикций", – написал он.

Попавшие под санкции компании связаны с российскими бизнесменами Михаилом Фридманом, Германом Ханом и Петром Авеном, пишет "Украинская правда".