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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский ввел санкции против 18 российских компаний

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Зеленский подписал указ о санкциях
Зеленский подписал указ о санкциях
Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский 5 июля подписал указ о введении санкций против 18 российских юридических лиц. Указ опубликован на сайте главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 июля 2023 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", – говорится в указе. Санкции вводятся на 10 лет.

Зеленский прокомментировал принятие санкций в Telegram.

"Наш принцип очевиден: должна быть заблокирована деятельность всех физических и юридических лиц, на которой основана способность российского режима терроризировать Украину и международный порядок, основанный на правилах. Делаем все, чтобы все санкции были синхронизированы в максимальном количестве юрисдикций", – написал он.

Попавшие под санкции компании связаны с российскими бизнесменами Михаилом Фридманом, Германом Ханом и Петром Авеном, пишет "Украинская правда".

Контекст:

Украина впервые ввела санкции против компаний и граждан, причастных к российской агрессии, в 2015 году – через год после того, как аналогичные меры приняли США и ЕС. С тех пор украинские и международные санкции многократно расширялись и продлевались.

Зеленский неоднократно утверждал санкции против физлиц и юрлиц, связанных со страной-агрессором Россией. 1 июля он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о новых персональных санкциях против 192 физических и 291 юридического лицаСреди попавших в санкционный список – 189 россиян, в том числе главы оборонных предприятий, военнослужащие и бизнесмены.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, санкции, Владимир Зеленский, война России против Украины
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