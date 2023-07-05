Зеленский ввел санкции против 18 российских компаний

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 июля 2023 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", – говорится в указе. Санкции вводятся на 10 лет.
Зеленский прокомментировал принятие санкций в Telegram.
"Наш принцип очевиден: должна быть заблокирована деятельность всех физических и юридических лиц, на которой основана способность российского режима терроризировать Украину и международный порядок, основанный на правилах. Делаем все, чтобы все санкции были синхронизированы в максимальном количестве юрисдикций", – написал он.
Попавшие под санкции компании связаны с российскими бизнесменами Михаилом Фридманом, Германом Ханом и Петром Авеном, пишет "Украинская правда".
Украина впервые ввела санкции против компаний и граждан, причастных к российской агрессии, в 2015 году – через год после того, как аналогичные меры приняли США и ЕС. С тех пор украинские и международные санкции многократно расширялись и продлевались.
Зеленский неоднократно утверждал санкции против физлиц и юрлиц, связанных со страной-агрессором Россией. 1 июля он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о новых персональных санкциях против 192 физических и 291 юридического лица. Среди попавших в санкционный список – 189 россиян, в том числе главы оборонных предприятий, военнослужащие и бизнесмены.