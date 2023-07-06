"Полезные идиоты Путина". The Economist составил список европейских стран – пособников РФ

Статья вышла с подзаголовком "Слишком много европейских политиков не в состоянии противостоять России".

Термином "полезные идиоты" называли союзников СССР среди демократических стран. В наши дни на требовании "немедленного мира", что полностью отвечает целям РФ, настаивают ультраправые и крайне левые партии и политики Европы, пишет издание.

Пособником Путина авторы статьи считают, прежде всего, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана – за критику поддержки Западом Украины и продолжение импорта российского газа. Его правительство также отказывается разрешить транзит оружия, предоставленного Украине венгерскими членами НАТО и ЕС.

Также в списке – правительство Австрии, которое "более тихо, но столь же корыстно" остается в стороне, ссылаясь на то, что страна не является членом НАТО. Вена предлагает мало помощи Украине и наращивает торговлю с РФ.

Греция упоминаются в связи с масштабным сотрудничеством судовладельцев на поприще транспортировки российской нефти. Афины публично соблюдают санкции ЕС, но не в отношении нефти, имея дело с колоссальной выгодой, пишет журнал.

То же касается и Кипра, который только недавно, под сильным давлением США, закрыл около 4 тыс. местных банковских счетов, принадлежащих россиянам. Также The Economist отмечает, что ряд стран вне ЕС, таких как Турция и Сербия, даже не утруждаются скрывать, что оказывают России "выгодные услуги" в условиях санкций.