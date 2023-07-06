"Полезные идиоты Путина". The Economist составил список европейских стран – пособников РФ

Статья вышла с подзаголовком "Слишком много европейских политиков не в состоянии противостоять России".
Термином "полезные идиоты" называли союзников СССР среди демократических стран. В наши дни на требовании "немедленного мира", что полностью отвечает целям РФ, настаивают ультраправые и крайне левые партии и политики Европы, пишет издание.
Пособником Путина авторы статьи считают, прежде всего, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана – за критику поддержки Западом Украины и продолжение импорта российского газа. Его правительство также отказывается разрешить транзит оружия, предоставленного Украине венгерскими членами НАТО и ЕС.
Также в списке – правительство Австрии, которое "более тихо, но столь же корыстно" остается в стороне, ссылаясь на то, что страна не является членом НАТО. Вена предлагает мало помощи Украине и наращивает торговлю с РФ.
Греция упоминаются в связи с масштабным сотрудничеством судовладельцев на поприще транспортировки российской нефти. Афины публично соблюдают санкции ЕС, но не в отношении нефти, имея дело с колоссальной выгодой, пишет журнал.
То же касается и Кипра, который только недавно, под сильным давлением США, закрыл около 4 тыс. местных банковских счетов, принадлежащих россиянам. Также The Economist отмечает, что ряд стран вне ЕС, таких как Турция и Сербия, даже не утруждаются скрывать, что оказывают России "выгодные услуги" в условиях санкций.
ЕС, США и другие государства впервые ввели санкции против России в ответ на ее агрессию в отношении Украины в 2014 году. В 2022 году, после полномасштабного вторжения российских войск, ограничения существенно расширили.
Сейчас РФ находит возможности обходить санкции, отмечал президент Украины Владимир Зеленский. О фактах обхода санкций Украина уведомляет партнеров. Зеленский подчеркивал, что как можно больше глобальных игроков должны быть "абсолютно принципиальными в соблюдении режима санкций против России за террор".
О том, что, несмотря на санкции против российских оборонных компаний, более 20 европейских фирм по-прежнему снабжают российскую армию, говорится в расследовании The Insider, опубликованном 17 мая. По его данным, такие поставки идут из Германии, Франции, Швейцарии, Венгрии, Словакии, Италии, Эстонии, Литвы, Австрии и Польши.
По данным Госдепа США на начало июня, помогают России обходить санкции в первую очередь Турция, Казахстан, Грузия, Объединенные Арабские Эмираты и Армения.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в мае отмечала, что 11-й пакет санкций Евросоюза против РФ (его приняли 23 июня) сосредоточен на том, чтобы бороться с обходом ограничений, и предусматривает для этого новые инструменты.