"Обязательно будет ответ врагу. Ощутимый". Зеленский отреагировал на удар россиян по Львову

"Последствия ночного удара российских террористов. К сожалению, есть раненые и погибшие. Мои соболезнования родным. Обязательно будет ответ врагу. Ощутимый", – говорится в сообщении главы государства.
По данным мэра Львова Андрея Садового, в результате атаки погибли три человека, ранены не менее восьми. В МВД сообщили о четырех погибших и девяти раненых. Разбор завалов продолжается.
В ночь на 6 июля почти на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Командование Воздушных сил ВСУ предупредило о ракетной угрозе.
Как стало известно позднее, оккупанты атаковали Львов. Ракета разрушила два этажа многоквартирного дома, есть погибшие и раненые.
Издание Zaxid.net напомнило, что предыдущий раз Россия атаковала Львовскую область в ночь на 20 июня. Тогда три дрона попали в объект критической инфраструктуры. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что дроны-камикадзе Shahed, запущенные российскими оккупантами, смогли долететь до Львова, поскольку Украине "банально не хватает средств ПВО".