"Обязательно будет ответ врагу. Ощутимый". Зеленский отреагировал на удар россиян по Львову

Российская атака повлекла за собой масштабные разрушения Скриншот: Zelenskiy / Official / Telegram

"Последствия ночного удара российских террористов. К сожалению, есть раненые и погибшие. Мои соболезнования родным. Обязательно будет ответ врагу. Ощутимый", – говорится в сообщении главы государства.

По данным мэра Львова Андрея Садового, в результате атаки погибли три человека, ранены не менее восьми. В МВД сообщили о четырех погибших и девяти раненых. Разбор завалов продолжается.