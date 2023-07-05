"Государство не будет терпеть". Зеленский заявил о значительной неготовности укрытий в украинских городах

В Украине начали массово проверять укрытия после того, как в ночь на 1 июня 2023 года в результате ракетной атаки возле поликлиники в Деснянском районе Киева погибли три человека (среди них девятилетняя девочка), которые пришли в укрытие, но не смогли в него попасть.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя трагедию, заявил, что "отвечать будут все, может быть "нокаут".

Полиция начала расследование из-за закрытого убежища. Задержали охранника поликлиники и трех должностных лиц поликлиники и райгосадминистрации. 2 июня им сообщили о подозрении: чиновникам – в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, охраннику – в оставлении в опасности, повлекшем смерть. Позднее о подозрении в служебной халатности сообщили также чиновнику КГГА.

3 июня в Киеве создали комиссию по ревизии бомбоубежищ. 12 июня в КГГА сообщили, что в Киеве пригодными к использованию признаны 65% убежищ. Еще 21% могут быть такими при условии надлежащего обустройства. Таковы окончательные результаты 10-дневной проверки всех столичных укрытий комиссией в составе представителей ГСЧС, полиции, городских и районных служб.

Зеленский 23 июня заявил, что проблемы с укрытиями есть по сей стране, и "особенно циничная и позорная ситуация – в тех городах, которые имеют значительный финансовый ресурс". Президент заявил, что будут кадровые решения.