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"Государство не будет терпеть". Зеленский заявил о значительной неготовности укрытий в украинских городах

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Зеленский: Ресурс у местных властей в стране на укрытия есть
Зеленский: Ресурс у местных властей в стране на укрытия есть
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 5 июля провел совещание по поводу ситуации с укрытиями в украинских городах. Об этом он рассказал в ходе вечернего обращения, обнародованного 5 июля.

По словам Зеленского, на совещании докладывали министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и замглавы Офиса президента Алексей Кулеба, ответственный за региональную политику.

"К сожалению, в разных городах Украины до сих пор есть значительная неготовность укрытий… После всего. Государство не будет терпеть такого бездействия. И это – ответственность местных руководителей. Ресурс у местных властей в стране на укрытия есть", – подчеркнул президент.

Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 июня, неудовлетворительной признана работа по обеспечению готовности укрытий гражданской защиты в Запорожской, Сумской областях, Житомирском районе Житомирской области, Белоцерковском районе Киевской области, Конотопском районе Сумской области, городах Киеве, Запорожье, Херсоне, Чернигове, Харькове, Николаеве, Одессе, Сумах, Днепре, Конотопе, Белой Церкви.

Контекст:

В Украине начали массово проверять укрытия после того, как в ночь на 1 июня 2023 года в результате ракетной атаки возле поликлиники в Деснянском районе Киева погибли три человека (среди них девятилетняя девочка), которые пришли в укрытие, но не смогли в него попасть

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя трагедию, заявил, что "отвечать будут все, может быть "нокаут".

Полиция начала расследование из-за закрытого убежища. Задержали охранника поликлиники и трех должностных лиц поликлиники и райгосадминистрации. 2 июня им сообщили о подозрении: чиновникам – в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, охраннику – в оставлении в опасности, повлекшем смерть. Позднее о подозрении в служебной халатности сообщили также чиновнику КГГА

3 июня в Киеве создали комиссию по ревизии бомбоубежищ. 12 июня в КГГА сообщили, что в Киеве пригодными к использованию признаны 65% убежищ. Еще 21% могут быть такими при условии надлежащего обустройства. Таковы окончательные результаты 10-дневной проверки всех столичных укрытий комиссией в составе представителей ГСЧС, полиции, городских и районных служб.

Зеленский 23 июня заявил, что проблемы с укрытиями есть по сей стране, и "особенно циничная и позорная ситуация – в тех городах, которые имеют значительный финансовый ресурс". Президент заявил, что будут кадровые решения.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: бомбоубежище, Владимир Зеленский, чиновники, убежище, Алексей Кулеба, Александр Камышин
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