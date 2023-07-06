"Крупнейшая атака на гражданскую инфраструктуру Львова с начала вторжения". Российская ракета попала в многоквартирный дом, есть погибшие

Во Львове погибло по меньшей мере три человека, восемь ранены. По данным МВД, жертв уже больше Фото: Андрій Садовий / Telegram

"Российская ракета попала в многоквартирный дом во Львове. Было возгорание, которое оперативно потушили. Есть пострадавшие", – написал он.

Также Козицкий сообщил о поврежденном объекте критической инфраструктуры.

По последним данным мэра Львова Андрея Садового, погибло по меньшей мере три человека, восемь ранены и госпитализированы.

По его словам, это "крупнейшая атака на гражданскую инфраструктуру Львова с начала полномасштабного вторжения".

"Очень большие разрушения, разрушено около 50 помещений. Целые жилые дома – просто снесло крыши, есть разрушения офисного комплекса, школы, общежитий "Львовской политехники". Так выглядит, что сотни и сотни помещений потребуют нашей поддержки, потому что вылетели окна... Если оценивать в деньгах, то это десятки и десятки миллионов гривен", – сказал Садовый.

По данным министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, в результате атаки в многоквартирном доме разрушены третий и четвертый этажи в двух подъездах. Он сообщает о четырех погибших и девяти раненых. Сотрудники ГСЧС "спасли семь человек, эвакуировали – 64".

Разбор завалов продолжается.