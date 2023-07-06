Путин запугивал весь мир, но он потерял весь контроль – Зеленский

"Путин теряет уверенность своего близкого круга в нем. Эта уверенность строилась на том, что Путин запугивал весь мир разными видами угроз и контролем многих государств, включая Украину, Беларусь, Казахстан, Молдову, влияя на многих европейских лидеров. Он все это так или иначе контролировал. Сегодня Украина показывает, что он ничего не контролирует, его контроля ноль. Поэтому и началось полномасштабное вторжение. Далее Европа все больше и больше отказывается от этого контроля, мы это видим. Политика Путина еще поддерживается в некоторых государствах, но их все меньше и меньше", – сказал Зеленский.
Зеленский подчеркнул, что странам НАТО очень важно сказать, что Украина будет в НАТО. Он считает, что после этого окружение Путина, которое верило в его заявления, "посыплется". Путин в одиночестве будет еще слабее и будет искать возможности договариваться с Западом, сказал он.
Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году. Он неоднократно заявлял, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок.
Некоторые эксперты, например исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, прогнозируют, что вследствие военных неудач в Украине Путин может лишиться власти.
Ряд аналитиков высказывает предположения, что военное поражение в Украине может привести к смене власти в России. Обозреватель сайта NV, ведущий "Радио NV" Иван Яковина считает, что Путин уже теряет власть и становится "страшной обузой" даже для своего окружения.
Российский политолог Станислав Белковский заявил, что, по данным из разных источников, война в Украине вызывает панику у части элиты. "Им хотелось бы выскочить и соскочить. Но выскочить и соскочить уже невозможно", – сказал он.
По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.
Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможности с ним расправиться, "но это очень непросто".