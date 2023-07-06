ГОРДОН
 
 
МИР

Путин запугивал весь мир, но он потерял весь контроль – Зеленский

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский рассказал о слабости Путина
Зеленский рассказал о слабости Путина
Фото: kremlin.ru

Европа все больше освобождается от влияния, которое раньше на нее имел президент страны-агрессора РФ Владимир Путин. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN, видео он опубликовал в Telegram.

"Путин теряет уверенность своего близкого круга в нем. Эта уверенность строилась на том, что Путин запугивал весь мир разными видами угроз и контролем многих государств, включая Украину, Беларусь, Казахстан, Молдову, влияя на многих европейских лидеров. Он все это так или иначе контролировал. Сегодня Украина показывает, что он ничего не контролирует, его контроля ноль. Поэтому и началось полномасштабное вторжение. Далее Европа все больше и больше отказывается от этого контроля, мы это видим. Политика Путина еще поддерживается в некоторых государствах, но их все меньше и меньше", – сказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что странам НАТО очень важно сказать, что Украина будет в НАТО. Он считает, что после этого окружение Путина, которое верило в его заявления, "посыплется". Путин в одиночестве будет еще слабее и будет искать возможности договариваться с Западом, сказал он.

Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году. Он неоднократно заявлял, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок.

Некоторые эксперты, например исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, прогнозируют, что вследствие военных неудач в Украине Путин может лишиться власти.

Ряд аналитиков высказывает предположения, что военное поражение в Украине может привести к смене власти в России. Обозреватель сайта NV, ведущий "Радио NV" Иван Яковина считает, что Путин уже теряет власть и становится "страшной обузой" даже для своего окружения.

Российский политолог Станислав Белковский заявил, что, по данным из разных источников, война в Украине вызывает панику у части элиты. "Им хотелось бы выскочить и соскочить. Но выскочить и соскочить уже невозможно", – сказал он.

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.

Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможности с ним расправиться, "но это очень непросто".

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, НАТО, Владимир Зеленский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Притула: Зеленский был реальным лидером "Квартала". Но сейчас это совсем другая структура, которая пошла все ниже и ниже. Шоу без вожака
Притула: Зеленский был реальным лидером "Квартала". Но сейчас это совсем другая структура, которая пошла все ниже и ниже. Шоу без вожака
Галина ГРИШИНА
Огневич снялась в расстегнутых джинсах и бюстгальтере. Фото
Огневич снялась в расстегнутых джинсах и бюстгальтере. Фото
Вот как можно использовать на огороде банановую кожуру. Эксперт рассказал, как приготовить подкормку для огурцов и собирать щедрый урожай
Вот как можно использовать на огороде банановую кожуру. Эксперт рассказал, как приготовить подкормку для огурцов и собирать щедрый урожай
Галина ГРИШИНА
Пьяный арбузный салат. Рецепт для очень жарких дней
Пьяный арбузный салат. Рецепт для очень жарких дней
Галина ГРИШИНА
  58-летняя Сара Джессика Паркер высказалась о своей внешности. Актриса призналась, что хочет вколоть ботокс, но боится, что уже поздно
  58-летняя Сара Джессика Паркер высказалась о своей внешности. Актриса призналась, что хочет вколоть ботокс, но боится, что уже поздно
Галина ГРИШИНА
Притула о Хомутыннике, который живет на Лазурном побережье: Чтобы не портить отношения наших жен, у нас отсутствует общение
Притула о Хомутыннике, который живет на Лазурном побережье: Чтобы не портить отношения наших жен, у нас отсутствует общение
Галина ГРИШИНА
51-летний Рики Мартин расстался с мужем спустя год после обвинений в домогательствах к 21-летнему племяннику
51-летний Рики Мартин расстался с мужем спустя год после обвинений в домогательствах к 21-летнему племяннику
Галина ГРИШИНА
Украинский стилист назвала восемь стильных фишек, которые добавят образу свежести и актуальности. Фото
Украинский стилист назвала восемь стильных фишек, которые добавят образу свежести и актуальности. Фото
Галина ГРИШИНА
Вот зачем мороженое посыпают щепоткой соли. Эксперты рассказали, какую соль использовать в любимом всеми десерте и какое мороженое лучше всего с ней сочетается
Вот зачем мороженое посыпают щепоткой соли. Эксперты рассказали, какую соль использовать в любимом всеми десерте и какое мороженое лучше всего с ней сочетается
Галина ГРИШИНА
Младший брат принцессы Уэльской Кэтрин впервые станет отцом
Младший брат принцессы Уэльской Кэтрин впервые станет отцом
Галина ГРИШИНА
Малиновое варенье с апельсином. Рецепт с точными пропорциями сахара и ягод
Малиновое варенье с апельсином. Рецепт с точными пропорциями сахара и ягод
Галина ГРИШИНА
"Спасибо за красоту твою невероятную". Голованов показал свою жену-актрису
"Спасибо за красоту твою невероятную". Голованов показал свою жену-актрису
Галина ГРИШИНА
  Вот зачем опытные огородники используют летом лимонную кислоту. Лайфхак от эксперта, чтобы собрать щедрый урожай
  Вот зачем опытные огородники используют летом лимонную кислоту. Лайфхак от эксперта, чтобы собрать щедрый урожай
Галина ГРИШИНА
Нежный розовый "френч" с градиентом и глиттером. Видеоурок
Нежный розовый "френч" с градиентом и глиттером. Видеоурок
Тина Кароль: Я была очень стеснительной. Не умела ни танцевать, ничего. Меня называли "колода"
Тина Кароль: Я была очень стеснительной. Не умела ни танцевать, ничего. Меня называли "колода"
Галина ГРИШИНА
Брауни без муки. Легкий рецепт вкусного десерта
Брауни без муки. Легкий рецепт вкусного десерта
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Белодед на отдыхе в Испании снялась в вязанном лифе и мини-шортах. Фото (57713)
2
"Дурное". Тина Кароль призналась, что ее 68-летний отец ни разу не был на ее концертах (56328)
3
"Он очень счастлив". Замкомандира "Азова" Калина во второй раз стал отцом. У него родилась дочь Квитослава. Видео (55405)
4
Добавьте в воду этот копеечный аптечный препарат – и розы будут цвести даже осенью. Эксперты рассказали об эффективной подкормке (53394)
5
Дочь мэра Днепра Филатова показала, в каком наряде отпраздновала свое 29-летие (49174)
6
"Будете собирать огурцы до октября". Названа эффективная подкормка (48422)
7
Посыпьте этим вокруг растений – и улитки не смогут уничтожить урожай. Эксперты рассказали, как защитить огород от вредителей (44540)
8
Дорофеева показала, как принимает душ после растяжки. Фото (35878)
 
 
 
 