Путин запугивал весь мир, но он потерял весь контроль – Зеленский

"Путин теряет уверенность своего близкого круга в нем. Эта уверенность строилась на том, что Путин запугивал весь мир разными видами угроз и контролем многих государств, включая Украину, Беларусь, Казахстан, Молдову, влияя на многих европейских лидеров. Он все это так или иначе контролировал. Сегодня Украина показывает, что он ничего не контролирует, его контроля ноль. Поэтому и началось полномасштабное вторжение. Далее Европа все больше и больше отказывается от этого контроля, мы это видим. Политика Путина еще поддерживается в некоторых государствах, но их все меньше и меньше", – сказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что странам НАТО очень важно сказать, что Украина будет в НАТО. Он считает, что после этого окружение Путина, которое верило в его заявления, "посыплется". Путин в одиночестве будет еще слабее и будет искать возможности договариваться с Западом, сказал он.