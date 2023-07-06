Людям бывает тяжело признавать реальность зла, когда они с ним лично не столкнулись – Зеленский об отношении к РФ

"Отношение к России в разных странах до сих пор бывает, к сожалению, неоднозначным. Это жизнь, и часто это объясняется просто именно тем, что людям бывает тяжело признавать реальность зла, когда они с этим злом лично не столкнулись. К счастью, не столкнулись", – сказал он.

Президент Украины подчеркнул, что российская артиллерия "безжалостно сжигает города и села в Украине", а "люди где-то просто не чувствуют, что такое ночи без сна и дни без покоя из-за постоянных сирен воздушной тревоги и российского ежедневного террора ракетами и дронами".

"Бывает легко отмахнуться от сообщений о совершенном Россией зле, но тем более ценным является понимание и помощь, которые получаешь от стран-лидеров, от людей, тех, кто не отбрасывает правды, не стал игнорировать зло и, в конце концов, избрал моральный путь защиты жизни и свободы. Я хочу поблагодарить тебя, Болгария, за поддержку защиты жизни и свободы наших людей", – заявил Зеленский.

С визитом в Болгарию президент Украины прибыл 6 июля.