Людям бывает тяжело признавать реальность зла, когда они с ним лично не столкнулись – Зеленский об отношении к РФ

"Отношение к России в разных странах до сих пор бывает, к сожалению, неоднозначным. Это жизнь, и часто это объясняется просто именно тем, что людям бывает тяжело признавать реальность зла, когда они с этим злом лично не столкнулись. К счастью, не столкнулись", – сказал он.
Президент Украины подчеркнул, что российская артиллерия "безжалостно сжигает города и села в Украине", а "люди где-то просто не чувствуют, что такое ночи без сна и дни без покоя из-за постоянных сирен воздушной тревоги и российского ежедневного террора ракетами и дронами".
"Бывает легко отмахнуться от сообщений о совершенном Россией зле, но тем более ценным является понимание и помощь, которые получаешь от стран-лидеров, от людей, тех, кто не отбрасывает правды, не стал игнорировать зло и, в конце концов, избрал моральный путь защиты жизни и свободы. Я хочу поблагодарить тебя, Болгария, за поддержку защиты жизни и свободы наших людей", – заявил Зеленский.
С визитом в Болгарию президент Украины прибыл 6 июля.
В начале полномасштабной войны России против Украины Болгария официально отказывалась поставлять Украине оружие. Но 3 ноября 2022 года парламент одобрил оказание военной поддержки Киеву. 23 декабря в Болгарии сообщили о начале отправки военной и военно-технической помощи в Украину.
20 января 2023 года издание Die Welt опубликовало расследование, согласно которому Болгария активно поддерживала Украину боеприпасами и дизельным топливом в первые месяцы полномасштабной войны, хотя публично выступала против поставок.
6 марта портал Euractiv написал, что за последние два года Украина получила от Болгарии через третьи страны оружия на миллиарды долларов, при этом Болгария не заключила ни одной прямой сделки с Украиной.
27 апреля на тот момент и.о. главы МИД Болгарии Николай Милков заявил, что страна сталкивается с "беспрецедентными гибридными атаками со стороны России".
Как отмечает Politico, новый премьер Болгарии Николай Денков является ярым поклонником Украины в отличие от президента страны Румена Радева, с которым Зеленский встретится в ходе визита.
В октябре прошлого года Радев отказался присоединиться к декларации об ускоренном вступлении Украины в НАТО, а в июне 2023-го назвал "ошибкой" возможное предоставление Украине снарядов. Этот вопрос вызвал заочный спор между Радевым и Денковым, который считает, что Болгария должна соблюдать свои обязательства, сообщали СМИ.