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ПОЛИТИКА

Людям бывает тяжело признавать реальность зла, когда они с ним лично не столкнулись – Зеленский об отношении к РФ

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Зеленский поблагодарил Болгарию за поддержку защиты жизни и свободы украинцев
Зеленский поблагодарил Болгарию за поддержку защиты жизни и свободы украинцев
Фото: president.gov.ua

Отношение к стране-агрессору России, которая вторглась в Украину, до сих пор бывает "неоднозначным" в разных странах. Об этом 6 июля на пресс-конференции во время визита в Болгарию заявил президент Украины Владимир Зеленский, запись опубликована в Facebook Офиса президента.

"Отношение к России в разных странах до сих пор бывает, к сожалению, неоднозначным. Это жизнь, и часто это объясняется просто именно тем, что людям бывает тяжело признавать реальность зла, когда они с этим злом лично не столкнулись. К счастью, не столкнулись", – сказал он.

Президент Украины подчеркнул, что российская артиллерия "безжалостно сжигает города и села в Украине", а "люди где-то просто не чувствуют, что такое ночи без сна и дни без покоя из-за постоянных сирен воздушной тревоги и российского ежедневного террора ракетами и дронами".

"Бывает легко отмахнуться от сообщений о совершенном Россией зле, но тем более ценным является понимание и помощь, которые получаешь от стран-лидеров, от людей, тех, кто не отбрасывает правды, не стал игнорировать зло и, в конце концов, избрал моральный путь защиты жизни и свободы. Я хочу поблагодарить тебя, Болгария, за поддержку защиты жизни и свободы наших людей", – заявил Зеленский.

С визитом в Болгарию президент Украины прибыл 6 июля.

Контекст:

В начале полномасштабной войны России против Украины Болгария официально отказывалась поставлять Украине оружие. Но 3 ноября 2022 года парламент одобрил оказание военной поддержки Киеву. 23 декабря в Болгарии сообщили о начале отправки военной и военно-технической помощи в Украину.

20 января 2023 года издание Die Welt опубликовало расследование, согласно которому Болгария активно поддерживала Украину боеприпасами и дизельным топливом в первые месяцы полномасштабной войны, хотя публично выступала против поставок.

6 марта портал Euractiv написал, что за последние два года Украина получила от Болгарии через третьи страны оружия на миллиарды долларов, при этом Болгария не заключила ни одной прямой сделки с Украиной.

27 апреля на тот момент и.о. главы МИД Болгарии Николай Милков заявил, что страна сталкивается с "беспрецедентными гибридными атаками со стороны России".

Как отмечает Politico, новый премьер Болгарии Николай Денков является ярым поклонником Украины в отличие от президента страны Румена Радева, с которым Зеленский встретится в ходе визита.

В октябре прошлого года Радев отказался присоединиться к декларации об ускоренном вступлении Украины в НАТО, а в июне 2023-го назвал "ошибкой" возможное предоставление Украине снарядов. Этот вопрос вызвал заочный спор между Радевым и Денковым, который считает, что Болгария должна соблюдать свои обязательства, сообщали СМИ.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Болгария, война, артиллерия, Владимир Зеленский, война России против Украины, визит
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