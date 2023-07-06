Зеленский создал новые военные администрации в Запорожской области, большинство – на оккупированной территории

В список вошли общины населенных пунктов Васильевского, Мелитопольского и Пологовского районов:

LIGA.net обращает внимание, что восемь из этих населенных пунктов (Большая Белозерка, Веселое, Константиновка, Мирное, Новоуспеновка, Александровка, Федоровка, Акимовка) находятся во временной оккупации.

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты взять не смогли. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о присоединении региона к РФ.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям.

По данным Генштаба ВСУ на 5 июля, с начала наступательной операции украинские военные вернули под контроль почти 160 км² территории и освободили девять населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.