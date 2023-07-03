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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мэр Мелитополя сообщил, что оккупанты стягивают на запорожское направление тяжелое вооружение и живую силу

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Федоров: Рашисты хотят забросать фронт своим "пушечным мясом"
Федоров: Рашисты хотят забросать фронт своим "пушечным мясом"
Фото: Іван Федоров / Мелітополь / міський голова / Telegram

Российские оккупанты через Мелитополь и Мариуполь стягивают на запорожское направление тяжелое вооружение и живую силу. Об этом 3 июля в Telegram сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Пока на запорожском фронте силы обороны Украины уничтожают врага, оккупанты завозят новую технику и пока еще живую силу через Мелитополь и Мариуполь. Жители Мелитополя заметили в городе внедорожник с надписью "Шторм" – это новое подразделение минубийства РФ вместо вагнеровцев, впавших в немилость к [президенту РФ ] Путину", – написал Федоров.

По его словам, в Мелитополе увеличилось количество военных из Дагестана и Северной Осетии.

Также он отметил, что над пляжами Кирилловки и Бердянска низко летают боевые вертолеты захватчиков.

"Рашисты хотят забросать фронт своим "пушечным мясом", однако верим, что у ВСУ хватит пакетов, чтобы отправить этот некачественный продукт обратно на Россию", – подчеркнул мэр Мелитополя.

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты взять не смогли. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и провели там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, оккупация, Мариуполь, Мелитополь, вооружение, Запорожская область, Бердянск, ВСУ, война России против Украины, Кирилловка, российские оккупанты, Иван Федоров
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