Мэр Мелитополя сообщил, что оккупанты стягивают на запорожское направление тяжелое вооружение и живую силу

"Пока на запорожском фронте силы обороны Украины уничтожают врага, оккупанты завозят новую технику и пока еще живую силу через Мелитополь и Мариуполь. Жители Мелитополя заметили в городе внедорожник с надписью "Шторм" – это новое подразделение минубийства РФ вместо вагнеровцев, впавших в немилость к [президенту РФ ] Путину", – написал Федоров.

По его словам, в Мелитополе увеличилось количество военных из Дагестана и Северной Осетии.

Также он отметил, что над пляжами Кирилловки и Бердянска низко летают боевые вертолеты захватчиков.

"Рашисты хотят забросать фронт своим "пушечным мясом", однако верим, что у ВСУ хватит пакетов, чтобы отправить этот некачественный продукт обратно на Россию", – подчеркнул мэр Мелитополя.