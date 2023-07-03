Россияне за сутки обстреляли 20 населенных пунктов Запорожской области, ранены три человека – ОВА

Российские захватчики за сутки совершили 75 обстрелов, в результате чего зафиксировано 33 сообщения о разрушениях Фото: Юрій Малашко /Запорізька обласна військова адміністрація / Telegram

Захватчики совершили 75 обстрелов, в результате которых зафиксировано 33 сообщения о разрушениях.

"Ночью враг трижды ударил ракетами по Кушугумской общине. Снаряды попали в частный сектор и рядом с развлекательным комплексом. Есть разрушения, но люди уцелели", – отметил глава ОВА.

Также вражеская авиация ударила по Орехову, с помощью беспилотников противник атаковал Малиновку. Помимо этого, по городам и селам региона россияне нанесли шесть ударов из РСЗО и 64 – из артиллерии.

"Трое жителей прифронтовых населенных пунктов получили ранения: 40-летний мужчина в Таврическом, 80-летняя женщина в Преображенке и 46-летний мужчина в Орехове", – уточнил Малашко.