Россияне за сутки обстреляли 20 населенных пунктов Запорожской области, ранены три человека – ОВА

Захватчики совершили 75 обстрелов, в результате которых зафиксировано 33 сообщения о разрушениях.
"Ночью враг трижды ударил ракетами по Кушугумской общине. Снаряды попали в частный сектор и рядом с развлекательным комплексом. Есть разрушения, но люди уцелели", – отметил глава ОВА.
Также вражеская авиация ударила по Орехову, с помощью беспилотников противник атаковал Малиновку. Помимо этого, по городам и селам региона россияне нанесли шесть ударов из РСЗО и 64 – из артиллерии.
"Трое жителей прифронтовых населенных пунктов получили ранения: 40-летний мужчина в Таврическом, 80-летняя женщина в Преображенке и 46-летний мужчина в Орехове", – уточнил Малашко.
После полномасштабного вторжения в Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр Запорожье оккупанты взять не смогли. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.