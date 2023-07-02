Оккупанты хотят провести принудительную мобилизацию на оккупированной части Запорожской области – Центр нацсопротивления

По данным ЦНС, оккупанты создали 44 "военно-учетных стола", в которых все граждане призывного возраста или военнослужащие запаса будут поставлены на учет по месту жительства.
"При этом предатель [назначенный оккупантами "глава" захваченной части области] Евгений Балицкий пытается ввести население в заблуждение и распространяет откровенно манипулятивные данные о "результативной работе оккупационной администрации над официальным оформлением и развитием народного ополчения Запорожья", – говорится в сообщении.
В центре напомнили, что международное право запрещает вербовку или мобилизацию населения оккупированных территорий, поэтому такие действия оккупантов являются военным преступлением.
Также в ЦНС опубликовали инструкцию для жителей оккупированных территорий, как правильно сдаться в плен, если их мобилизовали.
После полномасштабного вторжения в Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр Запорожье оккупанты взять не смогли. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.