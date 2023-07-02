Оккупанты хотят провести принудительную мобилизацию на оккупированной части Запорожской области – Центр нацсопротивления

По данным ЦНС, оккупанты создали 44 "военно-учетных стола", в которых все граждане призывного возраста или военнослужащие запаса будут поставлены на учет по месту жительства.

"При этом предатель [назначенный оккупантами "глава" захваченной части области] Евгений Балицкий пытается ввести население в заблуждение и распространяет откровенно манипулятивные данные о "результативной работе оккупационной администрации над официальным оформлением и развитием народного ополчения Запорожья", – говорится в сообщении.

В центре напомнили, что международное право запрещает вербовку или мобилизацию населения оккупированных территорий, поэтому такие действия оккупантов являются военным преступлением.

Также в ЦНС опубликовали инструкцию для жителей оккупированных территорий, как правильно сдаться в плен, если их мобилизовали.