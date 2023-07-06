"Болгария хочет мира". Премьер заявил, что его страна готова принять участие в послевоенном восстановлении Украины

"Наша страна готова принимать участие в послевоенном восстановлении Украины. Мы можем предоставлять экспертизу и материальную помощь в энергетической и транспортной системах. Болгарские компании могут помогать при реставрации и консервации культурных памятников, разрушенных во время войны, а сегодня мы поняли, что украинская сторона заинтересована, чтобы мы работали совместно в сфере образования и развития новых образовательных технологий", – сказал Денков.
По его словам, "Болгария хочет устойчивого и длительного мира и сделает все необходимое, чтобы приблизить всех нас к этому".
Премьер Болгарии подчеркнул, что его страна будет продолжать помогать Украине для ее евроинтеграции, а также заявил, что ожидает встретиться с Зеленским "через несколько дней" на мероприятиях, организованных НАТО.
С визитом в Болгарию президент Украины прибыл 6 июля. Он поблагодарил Болгарию за поддержку Украины.
В начале полномасштабной войны России против Украины Болгария официально отказывалась поставлять Украине оружие. Но 3 ноября 2022 года парламент одобрил оказание военной поддержки Киеву. 23 декабря в Болгарии сообщили о начале отправки военной и военно-технической помощи в Украину.
20 января 2023 года издание Die Welt опубликовало расследование, согласно которому Болгария активно поддерживала Украину боеприпасами и дизельным топливом в первые месяцы полномасштабной войны, хотя публично выступала против поставок.
6 марта портал Euractiv написал, что за последние два года Украина получила от Болгарии через третьи страны оружия на миллиарды долларов, при этом Болгария не заключила ни одной прямой сделки с Украиной.
27 апреля на тот момент и.о. главы МИД Болгарии Николай Милков заявил, что страна сталкивается с "беспрецедентными гибридными атаками со стороны России".
Как отмечает Politico, новый премьер Болгарии Денков является ярым поклонником Украины в отличие от президента страны Румена Радева, с которым Зеленский встретится в ходе визита.
В октябре прошлого года Радев отказался присоединиться к декларации об ускоренном вступлении Украины в НАТО, а в июне 2023-го назвал "ошибкой" возможное предоставление Украине снарядов. Этот вопрос вызвал заочный спор между Радевым и Денковым, который считает, что Болгария должна соблюдать свои обязательства, сообщали СМИ.