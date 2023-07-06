"Болгария хочет мира". Премьер заявил, что его страна готова принять участие в послевоенном восстановлении Украины

"Наша страна готова принимать участие в послевоенном восстановлении Украины. Мы можем предоставлять экспертизу и материальную помощь в энергетической и транспортной системах. Болгарские компании могут помогать при реставрации и консервации культурных памятников, разрушенных во время войны, а сегодня мы поняли, что украинская сторона заинтересована, чтобы мы работали совместно в сфере образования и развития новых образовательных технологий", – сказал Денков.

По его словам, "Болгария хочет устойчивого и длительного мира и сделает все необходимое, чтобы приблизить всех нас к этому".

Премьер Болгарии подчеркнул, что его страна будет продолжать помогать Украине для ее евроинтеграции, а также заявил, что ожидает встретиться с Зеленским "через несколько дней" на мероприятиях, организованных НАТО.

С визитом в Болгарию президент Украины прибыл 6 июля. Он поблагодарил Болгарию за поддержку Украины.