Зеленский перед саммитом НАТО в Вильнюсе встретится в Стамбуле с Эрдоганом – СМИ

Ожидается, что Зеленский в Стамбуле проведет встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
Как указало издание, турецкий лидер входит в число лидеров стран, которые больше всего встречались как с Зеленским, так и с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным. В частности, Анкара продолжает призывать к скорейшему прекращению боевых действий между сторонами.
Также 17 июля истекает срок действия "зерновой инициативы", контакты между представителями Турции, ООН, РФ и Украины по продолжению сделки продолжаются, отметило Sabah.
Издание проинформировало, что накануне, 5 июля, во время встречи Эрдогана с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте было решено, что одним из важнейших пунктов повестки дня саммита НАТО в Вильнюсе будет война, которую в феврале прошлого года против Украины начала страна-оккупант РФ.
6 июля Зеленский находится с визитом в Болгарии. Ожидается, что украинский президент примет участие на саммите НАТО в Литве 11–12 июля. В то же время в ОПУ заявляли, что Зеленский не поедет на саммит НАТО, если в Вильнюсе не будет результата для Украины.
Так, 1 июля Зеленский заявлял, что Украине на саммите НАТО нужен четкий сигнал, что она будет в Альянсе после войны – это и будет приглашение.
В статье, опубликованной 2 июля, экс-президент страны-агрессора РФ Дмитрий Медведев написал, что цель России проста – устранить угрозу членства Украины в НАТО.
4 июля в МИД РФ заявили, что не видят оснований для продления "зерновой сделки" с 18 июля.