Зеленский перед саммитом НАТО в Вильнюсе встретится в Стамбуле с Эрдоганом – СМИ

Эрдоган (слева) входит в число лидеров, которые больше всего встречались как с Зеленским (справа), так и с Путиным Фото: president.gov.ua

Ожидается, что Зеленский в Стамбуле проведет встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Как указало издание, турецкий лидер входит в число лидеров стран, которые больше всего встречались как с Зеленским, так и с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным. В частности, Анкара продолжает призывать к скорейшему прекращению боевых действий между сторонами.

Также 17 июля истекает срок действия "зерновой инициативы", контакты между представителями Турции, ООН, РФ и Украины по продолжению сделки продолжаются, отметило Sabah.

Издание проинформировало, что накануне, 5 июля, во время встречи Эрдогана с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте было решено, что одним из важнейших пунктов повестки дня саммита НАТО в Вильнюсе будет война, которую в феврале прошлого года против Украины начала страна-оккупант РФ.