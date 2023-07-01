Россия активно саботирует "зерновое соглашение", но Турция может изменить ситуацию и разблокировать судоходство – эксперт

"Сейчас ситуация: по одному кораблю в день проходит через Босфор. Россия активно саботирует "зерновое соглашение", они не пропускают корабли, имеющие конечную точку или промежуточную точку порт Пивденный, куда они могут зайти и забрать зерно. Сейчас все упирается в [президента Турции Реджепа] Эрдогана и его желание продлевать "зерновое соглашение". Нет других механизмов влияния [на Россию], кроме того, которое использует Эрдоган, когда говорит: "Черное море, я здесь главный, стрелять никто не будет", – подчеркнул он.
Фурса добавил, что сейчас Турция имеет самый сильный флот в Черном море, и именно этим воспользовалось международное сообщество, когда в прошлый раз заставило РФ вернуться к выполнению требований "зернового соглашения". Точно таким же механизмом Турция может воспользоваться, чтобы обеспечить в Черном море свободное судоходство.
"Так уже было прошлой осенью. Россия сказала, что она выходит [из "зерновой сделки"], а Эрдоган сказал: "А мы не выходим, Турция, Украина и ООН продолжают". И россияне вернулись, утерлись, потому что они ничего не могут поделать с турецким флотом. Именно турецкий флот сейчас самый сильный в Черном море. Однажды Эрдоган настоял на своем и продавил. Поэтому если у него будет такое желание, он снова сможет продавить", – резюмировал эксперт.
Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Также в "зерновом коридоре" участвовали порты Черноморск и Пивденный. Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН в октябре.
Россия грозила, что "зерновая сделка" прекратит свое существование, если до 18 мая 2023 года РФ не получит гарантий выполнения ее требований, в том числе по аммиаку (Москва добивается его экспорта через трубопровод Тольятти – Одесса), и выступала против "расширения или бесконечного продления" соглашения.
О том, что соглашение о безопасном экспорте украинского продовольствия через порты Черного моря разблокировано и будет действовать до 18 июля, вице-премьер-министр по вопросам восстановления – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил 17 мая.
1 июня Мининфраструктуры Украины сообщало, что "зерновой коридор" снова прекратил работу – Россия заблокировала регистрацию входящего флота во все порты Украины. РФ возобновила регистрацию судов в рамках "зерновой сделки" 4 июня, но с нарушениями, отмечали в ведомстве.
Срок действия соглашения заканчивается 17 июля.