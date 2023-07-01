Россия активно саботирует "зерновое соглашение", но Турция может изменить ситуацию и разблокировать судоходство – эксперт

Сергей Фурса: Именно турецкий флот сейчас самый сильный в Черном море. Однажды Эрдоган настоял на своем и продавил Фото: espreso.tv

"Сейчас ситуация: по одному кораблю в день проходит через Босфор. Россия активно саботирует "зерновое соглашение", они не пропускают корабли, имеющие конечную точку или промежуточную точку порт Пивденный, куда они могут зайти и забрать зерно. Сейчас все упирается в [президента Турции Реджепа] Эрдогана и его желание продлевать "зерновое соглашение". Нет других механизмов влияния [на Россию], кроме того, которое использует Эрдоган, когда говорит: "Черное море, я здесь главный, стрелять никто не будет", – подчеркнул он.

Фурса добавил, что сейчас Турция имеет самый сильный флот в Черном море, и именно этим воспользовалось международное сообщество, когда в прошлый раз заставило РФ вернуться к выполнению требований "зернового соглашения". Точно таким же механизмом Турция может воспользоваться, чтобы обеспечить в Черном море свободное судоходство.

"Так уже было прошлой осенью. Россия сказала, что она выходит [из "зерновой сделки"], а Эрдоган сказал: "А мы не выходим, Турция, Украина и ООН продолжают". И россияне вернулись, утерлись, потому что они ничего не могут поделать с турецким флотом. Именно турецкий флот сейчас самый сильный в Черном море. Однажды Эрдоган настоял на своем и продавил. Поэтому если у него будет такое желание, он снова сможет продавить", – резюмировал эксперт.