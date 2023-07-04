Россия заявила, что не видит оснований для продления "зерновой сделки"

В ведомстве заявили, что "ситуация с нормализацией российских поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки, что предусмотрено меморандумом Россия – ООН, продолжала деградировать".

Также в министерстве пожаловались, что с июля 2022 года Евросоюз ввел пять новых пакетов антироссийских санкций, которые заблокировали сельхозэкспорт РФ.

"В этих условиях очевидно, что оснований для дальнейшего продолжения "черноморской инициативы", истекающей 17 июля, нет", – заявили в МИД РФ.

Страна-агрессор настаивает на выполнении пяти условий, среди которых подключение "Россельхозбанка" к глобальной платежной системе SWIFT и разблокировка аммиакопровода Тольятти – Одесса.

3 июля газета Financial Times сообщила, что в ЕС обсуждают возможность создания дочерней структуры "Россельхозбанка" и ее подключения к SWIFT для продления "зерновой сделки". Согласно плану, через эту "дочку" должны проводиться расчеты за экспорт российского зерна.

Но в стране-оккупанте отвергли идею, предложенную ЕС, сообщило Reuters. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова назвала ее "заведомо неработоспособной". Захарова заявила, что создание "дочки" и ее подключение к SWIFT займет много месяцев.