Россия заявила, что не видит оснований для продления "зерновой сделки"

В ведомстве заявили, что "ситуация с нормализацией российских поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки, что предусмотрено меморандумом Россия – ООН, продолжала деградировать".
Также в министерстве пожаловались, что с июля 2022 года Евросоюз ввел пять новых пакетов антироссийских санкций, которые заблокировали сельхозэкспорт РФ.
"В этих условиях очевидно, что оснований для дальнейшего продолжения "черноморской инициативы", истекающей 17 июля, нет", – заявили в МИД РФ.
Страна-агрессор настаивает на выполнении пяти условий, среди которых подключение "Россельхозбанка" к глобальной платежной системе SWIFT и разблокировка аммиакопровода Тольятти – Одесса.
3 июля газета Financial Times сообщила, что в ЕС обсуждают возможность создания дочерней структуры "Россельхозбанка" и ее подключения к SWIFT для продления "зерновой сделки". Согласно плану, через эту "дочку" должны проводиться расчеты за экспорт российского зерна.
Но в стране-оккупанте отвергли идею, предложенную ЕС, сообщило Reuters. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова назвала ее "заведомо неработоспособной". Захарова заявила, что создание "дочки" и ее подключение к SWIFT займет много месяцев.
Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Также в "зерновом коридоре" участвуют порты Черноморск и Пивденный. Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН в октябре.
"Зерновое соглашение" уже несколько раз продлевали, но Россия неоднократно блокировала работу "зернового коридора", отказываясь регистрировать суда и проводить их инспекцию.
Россия грозила, что "зерновая сделка" прекратит свое существование, если до 18 мая 2023 года РФ не получит гарантий выполнения ее требований, в том числе по аммиаку, и выступала против "расширения или бесконечного продления" соглашения. Также РФ требует подключить "Россельхозбанк" к SWIFT, возобновить поставки сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, отменить ограничения на страхование и снять запрет на доступ в порты, ссылаясь на меморандум Россия – ООН.
В итоге в мае договор продлили до 18 июля, сейчас идут переговоры о его пролонгации. За продление сделки выступают все стороны, кроме России.
По данным ООН, за время действия "зернового коридора" удалось экспортировать почти 32,8 млн тонн зерна.