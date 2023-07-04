ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия заявила, что не видит оснований для продления "зерновой сделки"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"Зерновое соглашение" заканчивается 17 июля
"Зерновое соглашение" заканчивается 17 июля
Фото: depositphotos.com

Министерство иностранных дел страны-агрессора России "не видит оснований" для продления "зерновой сделки", срок которой истечет 17 июля. Об этом говорится в сообщении ведомства от 4 июля.

В ведомстве заявили, что "ситуация с нормализацией российских поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки, что предусмотрено меморандумом Россия – ООН, продолжала деградировать".

Также в министерстве пожаловались, что с июля 2022 года Евросоюз ввел пять новых пакетов антироссийских санкций, которые заблокировали сельхозэкспорт РФ.

"В этих условиях очевидно, что оснований для дальнейшего продолжения "черноморской инициативы", истекающей 17 июля, нет", – заявили в МИД РФ.

Страна-агрессор настаивает на выполнении пяти условий, среди которых подключение "Россельхозбанка" к глобальной платежной системе SWIFT и разблокировка аммиакопровода Тольятти – Одесса.

3 июля газета Financial Times сообщила, что в ЕС обсуждают возможность создания дочерней структуры "Россельхозбанка" и ее подключения к SWIFT для продления "зерновой сделки". Согласно плану, через эту "дочку" должны проводиться расчеты за экспорт российского зерна.

Но в стране-оккупанте отвергли идею, предложенную ЕС, сообщило Reuters. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова назвала ее "заведомо неработоспособной". Захарова заявила, что создание "дочки" и ее подключение к SWIFT займет много месяцев.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Также в "зерновом коридоре" участвуют порты Черноморск и Пивденный. Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН в октябре.

"Зерновое соглашение" уже несколько раз продлевали, но Россия неоднократно блокировала работу "зернового коридора", отказываясь регистрировать суда и проводить их инспекцию. 

Россия грозила, что "зерновая сделка" прекратит свое существование, если до 18 мая 2023 года РФ не получит гарантий выполнения ее требований, в том числе по аммиаку, и выступала против "расширения или бесконечного продления" соглашения. Также РФ требует подключить "Россельхозбанк" к SWIFT, возобновить поставки сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, отменить ограничения на страхование и снять запрет на доступ в порты, ссылаясь на меморандум Россия – ООН.

В итоге в мае договор продлили до 18 июля, сейчас идут переговоры о его пролонгации. За продление сделки выступают все стороны, кроме России. 

По данным ООН, за время действия "зернового коридора" удалось экспортировать почти 32,8 млн тонн зерна.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, МИД, ООН, санкции, экспорт, SWIFT, Мария Захарова, Украинск, соглашение, зерно, зерновой коридор
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
53-летняя Лопес выложила в сеть фото в купальнике с перфорацией на декольте
53-летняя Лопес выложила в сеть фото в купальнике с перфорацией на декольте
Галина ГРИШИНА
Нагетсы из кабачка. Кулинарный блогер рассказала, как приготовить вкусную панировку всего из шести составляющих
Нагетсы из кабачка. Кулинарный блогер рассказала, как приготовить вкусную панировку всего из шести составляющих
Галина ГРИШИНА
"Он очень счастлив". Замкомандира "Азова" Калина во второй раз стал отцом. У него родилась дочь Квитослава. Видео
"Он очень счастлив". Замкомандира "Азова" Калина во второй раз стал отцом. У него родилась дочь Квитослава. Видео
Галина ГРИШИНА
Как продлить срок хранения спелых авокадо. Простой трюк, благодаря которому авокадо будут свежими столько, сколько захотите
Как продлить срок хранения спелых авокадо. Простой трюк, благодаря которому авокадо будут свежими столько, сколько захотите
Галина ГРИШИНА
Дорофеева показала, как принимает душ после растяжки. Фото
Дорофеева показала, как принимает душ после растяжки. Фото
Галина ГРИШИНА
"Я такой: "Блин! Влажные салфетки?!" Притула рассказал, как Шуфрич пожал ему руку
"Я такой: "Блин! Влажные салфетки?!" Притула рассказал, как Шуфрич пожал ему руку
Галина ГРИШИНА
Маникюр с эффектом ауры. Новый тренд этого лета. Фото
Маникюр с эффектом ауры. Новый тренд этого лета. Фото
Галина ГРИШИНА
Выпускники медфакультета Ужгородского университета вместо празднования выпускного передали 100 тыс. грн в поддержку ВСУ
Выпускники медфакультета Ужгородского университета вместо празднования выпускного передали 100 тыс. грн в поддержку ВСУ
Галина ГРИШИНА
"Будьте практичны и не допускайте, чтобы пустовал хоть кусок земли". Эксперты рассказали, что посадить в июле после сбора первого урожая
"Будьте практичны и не допускайте, чтобы пустовал хоть кусок земли". Эксперты рассказали, что посадить в июле после сбора первого урожая
Галина ГРИШИНА
Белодед на отдыхе в Испании снялась в вязанном лифе и мини-шортах. Фото
Белодед на отдыхе в Испании снялась в вязанном лифе и мини-шортах. Фото
Галина ГРИШИНА
"Как прохладный оазис". Летний маникюр от мастера. Видеоурок
"Как прохладный оазис". Летний маникюр от мастера. Видеоурок
Налчаджиоглу показал в одном ролике дочь от Ани Лорак, падчерицу и новую жену. Видео
Налчаджиоглу показал в одном ролике дочь от Ани Лорак, падчерицу и новую жену. Видео
Добавьте к творогу сметану с молоком – и получится нежная и воздушная запеканка. Эксперт дала рецепт десерта с точными пропорциями
Добавьте к творогу сметану с молоком – и получится нежная и воздушная запеканка. Эксперт дала рецепт десерта с точными пропорциями
Галина ГРИШИНА
"Счастливая и красивая". 49-летняя Наталья Егорова показала, что каждый день делает со своим лицом, чтобы оно всегда было "свежим и подтянутым". Видео
"Счастливая и красивая". 49-летняя Наталья Егорова показала, что каждый день делает со своим лицом, чтобы оно всегда было "свежим и подтянутым". Видео
Галина ГРИШИНА
Все, что нужно знать, когда вы готовите баклажаны. Лайфхаки
Все, что нужно знать, когда вы готовите баклажаны. Лайфхаки
35-летняя жена 59-летнего Джонсона на последних неделях беременности снялась в новой фотосессии вместе с сыном и дочерью. Фото
35-летняя жена 59-летнего Джонсона на последних неделях беременности снялась в новой фотосессии вместе с сыном и дочерью. Фото
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Жена Налчаджиоглу, которую его дочь от Ани Лорак толкнула лицом в торт, показала свой букет (97587)
2
Дочь Налчаджиоглу от Ани Лорак толкнула его новую жену лицом в торт. Фото (45618)
3
"Я просто не имею права не рассказать вам всю правду". Никитюк прокомментировала слухи о бойфренде, который ее "продвигал, а затем бросил" (44588)
4
Вот зачем опытные дачники прячут в пакеты зеленые помидоры на кустах. Лайфхак от экспертов (41638)
5
Дорофеева показала себя в полный рост с нижнего ракурса (26273)
6
Налчаджиоглу показал в одном ролике дочь от Ани Лорак, падчерицу и новую жену. Видео (24640)
7
Посыпьте этим вокруг растений – и улитки не смогут уничтожить урожай. Эксперты рассказали, как защитить огород от вредителей (24578)
8
35-летняя Никитюк снялась в белой майке. Фото (24330)
 
 
 
 