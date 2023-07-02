В порты Украины заходят суда, которые вышли из российских портов, это распространенная практика – BlackSeaNews

Мониторинг показал, например, что судно Professor B, которое ходит под флагом Коморских островов и используется в рамках "зерновой инициативы", прибыло в Измаильский морской торговый порт на реке Дунай 5 апреля прямо из российского морского порта Кавказ (Краснодарский край) в Керченском проливе.
Также в порт Измаила в 2023 году прибывали, по данным BlackSeaNews, в частности, такие суда:
Всего в списке BlackSeaNews девять судов, восемь из которых прибывали в украинский порт в мае.
Расследователи сделали вывод, что "визиты в порты Украины торговых судов иностранных судовладельцев, что до этого находились с визитами в черноморских портах России, являются не массовой, но достаточно распространенной практикой, исчисляемой десятками судов".
"С точки зрения безопасности украинской инфраструктуры и противодействия возможным диверсионным действиям следует принять специальные решения о невозможности субъектам морского бизнеса фрахтовать для перевозки грузов в/из украинских портов суда, выполняющие рейсы в порты РФ. Или просто запретить таким судам заходить в порты Украины", – считают в BlackSeaNews.