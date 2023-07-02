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В порты Украины заходят суда, которые вышли из российских портов, это распространенная практика – BlackSeaNews

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BlackSeaNews утверждает, что как минимум девять судов прибыли в порт Измаила после нахождения в портах РФ
BlackSeaNews утверждает, что как минимум девять судов прибыли в порт Измаила после нахождения в портах РФ
Фото: izmport.com.ua

Торговые суда, которые ходят под флагами разных стран, прибывали в морские порты Украины в том числе после того, как побывали в стране-агрессоре России. Материал об этом опубликовало 30 июня издание BlackSeaNews, которое проанализировало историю судов, прибывавших в украинские порты в Черном море и на реке Дунай.

Мониторинг показал, например, что судно Professor B, которое ходит под флагом Коморских островов и используется в рамках "зерновой инициативы", прибыло в Измаильский морской торговый порт на реке Дунай 5 апреля прямо из российского морского порта Кавказ (Краснодарский край) в Керченском проливе.

Также в порт Измаила в 2023 году прибывали, по данным BlackSeaNews, в частности, такие суда:

  • Magpie S под флагом Либерии пришло 5 мая из российского Новороссийска (Краснодарский край);
  • Besiktas Iceland под флагом Мальты пришло 10 мая из Новороссийска;
  • Envar General Cargo под флагом Панамы пришло 8 мая из Новороссийска;
  • Aliye Hanim General Cargo под флагом Турции прибыло 24 мая из Новороссийска;
  • Muhammet Gumustas 6 под флагом Турции прибыло 11 мая из Новороссийска.

Всего в списке BlackSeaNews девять судов, восемь из которых прибывали в украинский порт в мае.

Расследователи сделали вывод, что "визиты в порты Украины торговых судов иностранных судовладельцев, что до этого находились с визитами в черноморских портах России, являются не массовой, но достаточно распространенной практикой, исчисляемой десятками судов".

"С точки зрения безопасности украинской инфраструктуры и противодействия возможным диверсионным действиям следует принять специальные решения о невозможности субъектам морского бизнеса фрахтовать для перевозки грузов в/из украинских портов суда, выполняющие рейсы в порты РФ. Или просто запретить таким судам заходить в порты Украины", – считают в BlackSeaNews.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Измаил, Новороссийск, судно, порт, морские порты Украины
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