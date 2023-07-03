Россия занимается пиратством на Черном море и ведет войну с украинским экспортом – американский дипломат Гилмор

"Украинские суда, предназначенные для перевозки зерна на экспорт, подвергаются обыску и досмотру со стороны российских чиновников в рамках "зернового коридора", но российские инспекторы саботируют этот процесс, покидая свои посты или требуя лишние документы, чтобы умышленно вызывать скопления и задержки. Сообщается, что российские инспекторы отказываются проводить проверку судов, направляющихся в Пивденный, основной торговый порт Украины, в соответствии с соглашением. Суда, стоявшие в очереди в проливе Босфор, главном торговом пути, в феврале насчитывали до 140 единиц", – описал он ситуацию.

Фактически каждый день проводится менее половины запланированных проверок и такое нарушение Россией "зерновой сделки" вынуждает Украину экспортировать продукцию через сухопутные маршруты Восточной Европы, вызывая сбои на сельскохозяйственных рынках Восточной Европы, отметил Гилмор.

"Намеченный результат – вбить клин между Украиной и ее европейскими сторонниками в войне. До российского вторжения более половины украинского экспорта шло по морским маршрутам, к которым у страны больше нет безопасного и справедливого доступа. Экономический эффект был разрушительным. Экспорт Украины сократился на треть, что вызвало примерно 30-процентное падение национального ВВП. Страдают и торговые партнеры Украины, так как импорт товаров значительно сократился. В 2021 году Украина импортировала товаров на сумму $73 млрд, а в 2022 году эта сумма снизилась до $55 млрд", – написал эксперт.

Он добавил, что при этом российские суда не подлежат таким же длительным процессам проверки и это, в сочетании со значительным сокращением количества украинских морских судов, высвобождает больше маршрутов и доступа для российских грузов, еще больше подпитывая российскую экономику и косвенно – российскую военную машину.

"Проще говоря, Россия активно блокирует порты и морскую торговлю, чтобы нанести ущерб экономике Украины и нарушить ее право на свободную торговлю как суверенного государства. Россия использует гуманитарную сделку по зерну как новую форму "пиратства", которая выходит за рамки разграбления активов Украины и разграбления ее культурных учреждений. Это злоупотребление "зерновой сделкой", по сути, является блокадой военного времени. Россия устанавливает контроль над открытым морем в нарушение международного права. Этот контроль представляет собой прямую угрозу другим странам Черного моря, особенно Грузии, еще одной стране, находящейся под прицелом России", – напомнил Гилмор.

Дипломат подчеркнул, что, если свободное морское судоходство возобновится, экономическая выгода для Украины будет существенной – страна потенциально может ежегодно генерировать дополнительно $20 млрд.

"Действия России явно нарушают как Устав ООН, так и Конвенцию ООН по морскому праву (ЮНКЛОС), в которой говорится, что все страны должны иметь свободный доступ к морским путям. Международная морская организация и западные союзники Украины должны привлечь Россию к ответственности за нарушение положений Конвенции ООН этими актами пиратства и призвать Россию разблокировать морские порты Украины и прекратить ее незаконную угрозу морскому судоходству в Черном море", – убежден он.