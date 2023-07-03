Россия занимается пиратством на Черном море и ведет войну с украинским экспортом – американский дипломат Гилмор

"Украинские суда, предназначенные для перевозки зерна на экспорт, подвергаются обыску и досмотру со стороны российских чиновников в рамках "зернового коридора", но российские инспекторы саботируют этот процесс, покидая свои посты или требуя лишние документы, чтобы умышленно вызывать скопления и задержки. Сообщается, что российские инспекторы отказываются проводить проверку судов, направляющихся в Пивденный, основной торговый порт Украины, в соответствии с соглашением. Суда, стоявшие в очереди в проливе Босфор, главном торговом пути, в феврале насчитывали до 140 единиц", – описал он ситуацию.
Фактически каждый день проводится менее половины запланированных проверок и такое нарушение Россией "зерновой сделки" вынуждает Украину экспортировать продукцию через сухопутные маршруты Восточной Европы, вызывая сбои на сельскохозяйственных рынках Восточной Европы, отметил Гилмор.
"Намеченный результат – вбить клин между Украиной и ее европейскими сторонниками в войне. До российского вторжения более половины украинского экспорта шло по морским маршрутам, к которым у страны больше нет безопасного и справедливого доступа. Экономический эффект был разрушительным. Экспорт Украины сократился на треть, что вызвало примерно 30-процентное падение национального ВВП. Страдают и торговые партнеры Украины, так как импорт товаров значительно сократился. В 2021 году Украина импортировала товаров на сумму $73 млрд, а в 2022 году эта сумма снизилась до $55 млрд", – написал эксперт.
Он добавил, что при этом российские суда не подлежат таким же длительным процессам проверки и это, в сочетании со значительным сокращением количества украинских морских судов, высвобождает больше маршрутов и доступа для российских грузов, еще больше подпитывая российскую экономику и косвенно – российскую военную машину.
"Проще говоря, Россия активно блокирует порты и морскую торговлю, чтобы нанести ущерб экономике Украины и нарушить ее право на свободную торговлю как суверенного государства. Россия использует гуманитарную сделку по зерну как новую форму "пиратства", которая выходит за рамки разграбления активов Украины и разграбления ее культурных учреждений. Это злоупотребление "зерновой сделкой", по сути, является блокадой военного времени. Россия устанавливает контроль над открытым морем в нарушение международного права. Этот контроль представляет собой прямую угрозу другим странам Черного моря, особенно Грузии, еще одной стране, находящейся под прицелом России", – напомнил Гилмор.
Дипломат подчеркнул, что, если свободное морское судоходство возобновится, экономическая выгода для Украины будет существенной – страна потенциально может ежегодно генерировать дополнительно $20 млрд.
"Действия России явно нарушают как Устав ООН, так и Конвенцию ООН по морскому праву (ЮНКЛОС), в которой говорится, что все страны должны иметь свободный доступ к морским путям. Международная морская организация и западные союзники Украины должны привлечь Россию к ответственности за нарушение положений Конвенции ООН этими актами пиратства и призвать Россию разблокировать морские порты Украины и прекратить ее незаконную угрозу морскому судоходству в Черном море", – убежден он.
Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Также в "зерновом коридоре" участвовали порты Черноморск и Пивденный. Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН в октябре.
Россия грозила, что "зерновая сделка" прекратит свое существование, если до 18 мая 2023 года РФ не получит гарантий выполнения ее требований, в том числе по аммиаку (Москва добивается его экспорта через трубопровод Тольятти – Одесса), и выступала против "расширения или бесконечного продления" соглашения. Также РФ требует подключить "Россельхозбанк" к SWIFT, возобновить поставки сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, отменить ограничения на страхование и снять запрет на доступ в порты, ссылаясь на меморандум "Россия – ООН".
О том, что соглашение о безопасном экспорте украинского продовольствия через порты Черного моря разблокировано и будет действовать до 18 июля, вице-премьер-министр по вопросам восстановления – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил 17 мая.
1 июня Мининфраструктуры Украины сообщало, что "зерновой коридор" снова прекратил работу – Россия заблокировала регистрацию входящего флота во все порты Украины. РФ возобновила регистрацию судов в рамках "зерновой сделки" 4 июня, но с нарушениями, отмечали в ведомстве.
1 июля министерство снова заявило, что Россия полностью заблокировала регистрацию входящего флота в морские порты Украины в рамках черноморской "зерновой инициативы" – на этот раз с 26 июня. Это свидетельствует о намерениях сорвать поставки продовольствия на мировые рынки, считают в Мининфраструктуры. "29 судов, которые должны экспортировать 1,4 млн тонн продовольствия преимущественно для пяти стран Азии и Африки, включая Китай, Египет, Бангладеш, Турцию, заблокированы Россией в территориальных водах Турции", – сообщили в пресс-службе.
Срок действия соглашения заканчивается 17 июля.