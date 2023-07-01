Россия полностью остановила регистрацию флота зерновой инициативы – Мининфраструктуры Украины

"Россия полностью остановила регистрацию нового флота с 26 июня, что свидетельствует о намерениях сорвать поставки продовольствия на мировые рынки. 29 судов, которые должны экспортировать 1,4 млн тонн продовольствия преимущественно для пяти стран Азии и Африки, включая Китай, Египет, Бангладеш, Турцию, заблокированы Россией в территориальных водах Турции", – говорится в сообщении.

В Мининфраструктуры отметили, что в июне из украинских морских портов экспортировали только 2 млн тонн продовольствия, "еще 1 млн тонн либо загружается, либо уже частично загружены на 13 судов – последние, которые зарегистрированы в инициативе".

"Если не возобновить регистрацию судов, то "зерновое соглашение" будет полностью остановлено. [...] Все стороны соглашения должны немедленно обеспечить доступ судов для экспорта продовольствия, поскольку это создает продовольственную опасность для всего мирового рынка. Только совместными усилиями мир способен прекратить продовольственный шантаж России", – сказано в посте.

Министерство объяснило, что за 11 месяцев 45 стран получили 32,5 млн тонн продовольствия, а "дополнительные 25 млн тонн мир не получил из-за саботажа России".

"Мы призываем партнеров по соглашению и все страны цивилизованного мира отстаивать свое право на еду. Украина со своей стороны также будет отстаивать право на свободное торговое судоходство, зафиксированное в международных конвенциях", – заявили в Мининфраструктуры.