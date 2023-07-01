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Россия полностью остановила регистрацию флота зерновой инициативы – Мининфраструктуры Украины

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В июне из морских портов Украины экспортировали 2 млн тонн продовольствия, отметили в Мининфраструктуры
В июне из морских портов Украины экспортировали 2 млн тонн продовольствия, отметили в Мининфраструктуры
Фото: ЕРА

Страна-агрессор Россия полностью заблокировала регистрацию флота входящего флота в морские порты Украины в рамках Черноморской зерновой инициативы. Об этом 1 июля проинформировало в Facebook Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

"Россия полностью остановила регистрацию нового флота с 26 июня, что свидетельствует о намерениях сорвать поставки продовольствия на мировые рынки. 29 судов, которые должны экспортировать 1,4 млн тонн продовольствия преимущественно для пяти стран Азии и Африки, включая Китай, Египет, Бангладеш, Турцию, заблокированы Россией в территориальных водах Турции", – говорится в сообщении.

В Мининфраструктуры отметили, что в июне из украинских морских портов экспортировали только 2 млн тонн продовольствия, "еще 1 млн тонн либо загружается, либо уже частично загружены на 13 судов – последние, которые зарегистрированы в инициативе".

"Если не возобновить регистрацию судов, то "зерновое соглашение" будет полностью остановлено. [...] Все стороны соглашения должны немедленно обеспечить доступ судов для экспорта продовольствия, поскольку это создает продовольственную опасность для всего мирового рынка. Только совместными усилиями мир способен прекратить продовольственный шантаж России", – сказано в посте.

Министерство объяснило, что за 11 месяцев 45 стран получили 32,5 млн тонн продовольствия, а "дополнительные 25 млн тонн мир не получил из-за саботажа России".

"Мы призываем партнеров по соглашению и все страны цивилизованного мира отстаивать свое право на еду. Украина со своей стороны также будет отстаивать право на свободное торговое судоходство, зафиксированное в международных конвенциях", – заявили в Мининфраструктуры.

https://www.facebook.com/Ministry.for.restoration/posts/pfbid02c1q5XHyYJS59Qvtg4DLR7odrXUXdHYzVDpVd9LLPQiVrAbG1o8qhyNZBxhxxd6HXl

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Также в "зерновом коридоре" участвовали порты Черноморск и Пивденный. Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН в октябре.

Россия грозила, что "зерновая сделка" прекратит свое существование, если до 18 мая 2023 года РФ не получит гарантий выполнения ее требований, в том числе по аммиаку (Москва добивается его экспорта через трубопровод Тольятти – Одесса), и выступала против "расширения или бесконечного продления" соглашения. Также РФ требует подключить "Россельхозбанк" к SWIFT, возобновить поставки сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, отменить ограничения на страхование и снять запрет на доступ в порты, ссылаясь на меморандум "Россия – ООН".

О том, что соглашение о безопасном экспорте украинского продовольствия через порты Черного моря разблокировано и будет действовать до 18 июля, вице-премьер-министр по вопросам восстановления – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил 17 мая.

1 июня Мининфраструктуры Украины сообщало, что "зерновой коридор" снова прекратил работу – Россия заблокировала регистрацию входящего флота во все порты Украины. РФ возобновила регистрацию судов в рамках "зерновой сделки" 4 июня, но с нарушениями, отмечали в ведомстве.

Срок действия соглашения заканчивается 17 июля.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Турция, Черное море, экспорт, Мининфраструктуры, судоходство, морские порты Украины, зерно, зерновой коридор
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