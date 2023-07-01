Россия полностью остановила регистрацию флота зерновой инициативы – Мининфраструктуры Украины

"Россия полностью остановила регистрацию нового флота с 26 июня, что свидетельствует о намерениях сорвать поставки продовольствия на мировые рынки. 29 судов, которые должны экспортировать 1,4 млн тонн продовольствия преимущественно для пяти стран Азии и Африки, включая Китай, Египет, Бангладеш, Турцию, заблокированы Россией в территориальных водах Турции", – говорится в сообщении.
В Мининфраструктуры отметили, что в июне из украинских морских портов экспортировали только 2 млн тонн продовольствия, "еще 1 млн тонн либо загружается, либо уже частично загружены на 13 судов – последние, которые зарегистрированы в инициативе".
"Если не возобновить регистрацию судов, то "зерновое соглашение" будет полностью остановлено. [...] Все стороны соглашения должны немедленно обеспечить доступ судов для экспорта продовольствия, поскольку это создает продовольственную опасность для всего мирового рынка. Только совместными усилиями мир способен прекратить продовольственный шантаж России", – сказано в посте.
Министерство объяснило, что за 11 месяцев 45 стран получили 32,5 млн тонн продовольствия, а "дополнительные 25 млн тонн мир не получил из-за саботажа России".
"Мы призываем партнеров по соглашению и все страны цивилизованного мира отстаивать свое право на еду. Украина со своей стороны также будет отстаивать право на свободное торговое судоходство, зафиксированное в международных конвенциях", – заявили в Мининфраструктуры.
Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Также в "зерновом коридоре" участвовали порты Черноморск и Пивденный. Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН в октябре.
Россия грозила, что "зерновая сделка" прекратит свое существование, если до 18 мая 2023 года РФ не получит гарантий выполнения ее требований, в том числе по аммиаку (Москва добивается его экспорта через трубопровод Тольятти – Одесса), и выступала против "расширения или бесконечного продления" соглашения. Также РФ требует подключить "Россельхозбанк" к SWIFT, возобновить поставки сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, отменить ограничения на страхование и снять запрет на доступ в порты, ссылаясь на меморандум "Россия – ООН".
О том, что соглашение о безопасном экспорте украинского продовольствия через порты Черного моря разблокировано и будет действовать до 18 июля, вице-премьер-министр по вопросам восстановления – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил 17 мая.
1 июня Мининфраструктуры Украины сообщало, что "зерновой коридор" снова прекратил работу – Россия заблокировала регистрацию входящего флота во все порты Украины. РФ возобновила регистрацию судов в рамках "зерновой сделки" 4 июня, но с нарушениями, отмечали в ведомстве.
Срок действия соглашения заканчивается 17 июля.