Зерновая инициатива стала объектом шантажа, мир должен приложить усилия для разблокирования Украинских портов – СМИ

Разблокировка работы украинских портов выглядит как оптимальный вариант решения не только логистических проблем экспортеров, но и минимизации потери валютной выручки, пишет портал ЦТС Фото: cfts.org.ua

Издание напоминает, что Польша, Венгрия, Словакия, Болгария ограничили импорт украинской агропродукции, следующей может стать Румыния. Формально решение было принято в результате недовольства местных фермеров, которые считают, что из-за наплыва украинской продукции АПК они несут существенные убытки.

"Проблемами сухопутной логистики воспользовалась Россия и еще больше усложнила работу зернового коридора. Россия очень грамотно нас ловит. Видит, что наши партнеры перекрыли нам импорт и даже транзит на несколько дней, и они сразу в ручном режиме начали блокировать инспекции в Босфоре", – объяснил бывший замминистра инфраструктуры Виктор Довгань.

На несколько дней инспекции судов у берегов Турции были полностью остановлены. Ситуацию удалось урегулировать, однако это решение временное и не решает вопрос постоянного саботажа и шантажа со стороны России, подчеркивают опрошенные ЦТС эксперты.

"Это негативный сигнал, на который нужно правильно и сильно отреагировать. Я думаю, что в преддверии выборов, как президентских так и парламентских, будет однозначная позиция Турции. Эрдогану нужно закрепить свой статус сильного лидера, который может улаживать вопросы безопасности, в том числе для своей страны. Не может в сегодняшних условиях одна страна диктовать, будет проходить судно в Черном море или нет. Должна быть полная безопасность для всех судов, как на экспорт из Украины, так и на импорт", – отмечает заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Пока перспективы дальнейшей работы зерновой инициативы выглядят очень сомнительными, пишет портал. В условиях усложнения логистики на западных переходах и российских препятствий для зерновой инициативы властям Украины нужно действовать проактивно и искать механизмы обеспечения свободного судоходства в Черном море, отмечает ЦТС.

"Сегодня разблокировка работы украинских портов выглядит как оптимальный вариант решения не только логистических проблем экспортеров, но и минимизации потери валютной выручки от торговли украинским зерном и аграрной продукцией на "закрытых" европейских рынках", – резюмирует издание.