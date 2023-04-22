Зерновая инициатива стала объектом шантажа, мир должен приложить усилия для разблокирования Украинских портов – СМИ

Издание напоминает, что Польша, Венгрия, Словакия, Болгария ограничили импорт украинской агропродукции, следующей может стать Румыния. Формально решение было принято в результате недовольства местных фермеров, которые считают, что из-за наплыва украинской продукции АПК они несут существенные убытки.
"Проблемами сухопутной логистики воспользовалась Россия и еще больше усложнила работу зернового коридора. Россия очень грамотно нас ловит. Видит, что наши партнеры перекрыли нам импорт и даже транзит на несколько дней, и они сразу в ручном режиме начали блокировать инспекции в Босфоре", – объяснил бывший замминистра инфраструктуры Виктор Довгань.
На несколько дней инспекции судов у берегов Турции были полностью остановлены. Ситуацию удалось урегулировать, однако это решение временное и не решает вопрос постоянного саботажа и шантажа со стороны России, подчеркивают опрошенные ЦТС эксперты.
"Это негативный сигнал, на который нужно правильно и сильно отреагировать. Я думаю, что в преддверии выборов, как президентских так и парламентских, будет однозначная позиция Турции. Эрдогану нужно закрепить свой статус сильного лидера, который может улаживать вопросы безопасности, в том числе для своей страны. Не может в сегодняшних условиях одна страна диктовать, будет проходить судно в Черном море или нет. Должна быть полная безопасность для всех судов, как на экспорт из Украины, так и на импорт", – отмечает заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.
Пока перспективы дальнейшей работы зерновой инициативы выглядят очень сомнительными, пишет портал. В условиях усложнения логистики на западных переходах и российских препятствий для зерновой инициативы властям Украины нужно действовать проактивно и искать механизмы обеспечения свободного судоходства в Черном море, отмечает ЦТС.
"Сегодня разблокировка работы украинских портов выглядит как оптимальный вариант решения не только логистических проблем экспортеров, но и минимизации потери валютной выручки от торговли украинским зерном и аграрной продукцией на "закрытых" европейских рынках", – резюмирует издание.
После того как вывоз украинского зерна был осложнен из-за российской агрессии, Украина начала искать альтернативные пути экспорта в Евросоюз, они в основном проходят через Румынию и Польшу. Но польские аграрии жалуются, что это зерно оседает в Польше и не экспортируется дальше, из-за чего резко упали закупочные цены на зерновые. В Польше проходили акции протеста фермеров, на фоне кризиса в отставку ушел министр сельского хозяйства.
15 апреля Польша запретила импорт украинского зерна до 30 июня. Министр развития и технологий Вальдемар Буда заявил в Twitter, что Польша будет вести переговоры с Украиной "о построении жесткой системы", которая будет гарантировать исключительно транзит товаров через Польшу.
Министерство аграрной политики и продовольствия Украины раскритиковало решение Польши и заявило, что оно противоречит договоренностям. "Мы понимаем, что у польских фермеров сложилась сложная ситуация, однако подчеркиваем, что сейчас самая сложная ситуация у фермеров Украины. Именно на территории Украины идет война, именно украинские фермеры терпят колоссальные убытки от войны России против Украины, и именно украинские фермеры гибнут на своих полях от российских мин", – заявили в министерстве.
Вслед за Польшей о прекращении импорта зерна из Украины или об усилении мер по его контролю заявили Венгрия, Словакия и Болгария.
Еврокомиссия обещала властям этих стран ограничить импорт украинской пшеницы, кукурузы, масличных культур и семян подсолнечника и таким образом защитить местные рынки от демпинга. Эти меры будут введены, если правительства откажутся от ранее принятых ограничений, на что они еще не согласились.
Согласно решению Еврокомиссии, эти страны получат €100 млн из фондов ЕС, чтобы компенсировать недовольство фермеров.
21 апреля Польша разблокировала движение украинской агропродукции транзитом через территорию страны в другие государства ЕС.