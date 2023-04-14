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Украина должна требовать равных правил для всех стран, торгующих через порты Черного моря – СМИ

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Украина движется в сторону требования полностью запретить использование российского флага и перевозки российских товаров под флагами других стран, пишет Центр транспортных стратегий
Украина движется в сторону требования полностью запретить использование российского флага и перевозки российских товаров под флагами других стран, пишет Центр транспортных стратегий
Фото: cfts.org.ua

Санкции, введенные против России, работают медленно и вводятся поэтапно, поэтому для удара по ее экономике нужно также нанести удар по ее логистике и в том числе – морской торговле. Об этом пишет в своей статье профильное издание "Центр транспортных стратегий".

Авторы убеждены, что Украине с международными партнерами нужно давить на Турцию, чтобы добиться инспекций всех российских кораблей, а также обеспечить свободное судоходство для украинских судов.

"Чтобы отбить желание вести захватническую войну, должна быть нарушена экономика страны-агрессора, цепи поставок и торговли. Одна из ключевых ролей в этом именно логистики, в частности морского транспорта. Россия ведь разными способами пытается обходить санкции, и реакцией на такие действия должно быть принятие новых запретов или же установление зеркальных правил по работе портов и судоходства РФ – таких же, что действуют для Украины – контроль и проверки всех судов, по крайней мере в Черном море", – пишет портал.

По данным издания, в прошлом году РФ нарастила перевалку грузов на 0,7%, в Азово-Черноморском бассейне – на 2,7%. Украина за 2022 год потеряла около 60% грузопотока по сравнению с 2021-м.  

"В идеале, если бы завтра мы выключили Россию по всем направлениям – от финансового и банковского секторов до запрета торговли, и они остались на своих болотах самостоятельно – это был бы для них очень мощный удар", – цитирует сайт специальную представительницу Министерства иностранных дел Украины по санкционной политике Александру Василенко.

Она считает, что Украина движется в сторону требования полностью запретить использование российского флага и перевозки российских товаров под флагами других стран. Такой ход должен лишить Россию возможности транспортировать и страховать грузы. 

"Комплекс включает налаживание системы постоянного мониторинга введения санкций и контроля их реализации, создание системы инспекционного контроля за всеми судами, следующими из/в порты РФ, что сделает невозможным поставки военных грузов, а также усиление давления на международных партнеров (в частности, Турции) с требованием обеспечить одинаковые правила для всех стран, которые осуществляют торговлю через порты на Черном море", – отмечается в статье.

Контекст:

Федерация работодателей Украины обнародовала исследование влияния разблокировки портов на экономику Украины. Согласно прогнозу, когда удастся достичь этой цели, это даст Украине 10% ВВП, 135 млрд грн налоговых поступлений и $18 млрд валютной выручки, а также позволит восстановить более 500 тыс. рабочих мест.

Агентство Associated Press писало, что именно заблокированные морские порты не позволяют промышленным предприятиям Украины возобновить производство, так как они были вынуждены сократить географию своих клиентов.

Заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка назвал рекордный обвал экспорта металлопродукции трагедией для украинской металлургии. Также он заявил, что Минэкономики в 2023 году будет работать над расширением украинского экспорта – в частности, правительство будет пытаться разблокировать морские пути и продлить действие беспошлинных режимов торговли с ЕС, США и Великобританией.

Теги: Россия, экономика, Черное море, грузоперевозки, судоходство
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