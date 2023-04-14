Украина должна требовать равных правил для всех стран, торгующих через порты Черного моря – СМИ

Украина движется в сторону требования полностью запретить использование российского флага и перевозки российских товаров под флагами других стран, пишет Центр транспортных стратегий Фото: cfts.org.ua

Авторы убеждены, что Украине с международными партнерами нужно давить на Турцию, чтобы добиться инспекций всех российских кораблей, а также обеспечить свободное судоходство для украинских судов.

"Чтобы отбить желание вести захватническую войну, должна быть нарушена экономика страны-агрессора, цепи поставок и торговли. Одна из ключевых ролей в этом именно логистики, в частности морского транспорта. Россия ведь разными способами пытается обходить санкции, и реакцией на такие действия должно быть принятие новых запретов или же установление зеркальных правил по работе портов и судоходства РФ – таких же, что действуют для Украины – контроль и проверки всех судов, по крайней мере в Черном море", – пишет портал.

По данным издания, в прошлом году РФ нарастила перевалку грузов на 0,7%, в Азово-Черноморском бассейне – на 2,7%. Украина за 2022 год потеряла около 60% грузопотока по сравнению с 2021-м.

"В идеале, если бы завтра мы выключили Россию по всем направлениям – от финансового и банковского секторов до запрета торговли, и они остались на своих болотах самостоятельно – это был бы для них очень мощный удар", – цитирует сайт специальную представительницу Министерства иностранных дел Украины по санкционной политике Александру Василенко.

Она считает, что Украина движется в сторону требования полностью запретить использование российского флага и перевозки российских товаров под флагами других стран. Такой ход должен лишить Россию возможности транспортировать и страховать грузы.

"Комплекс включает налаживание системы постоянного мониторинга введения санкций и контроля их реализации, создание системы инспекционного контроля за всеми судами, следующими из/в порты РФ, что сделает невозможным поставки военных грузов, а также усиление давления на международных партнеров (в частности, Турции) с требованием обеспечить одинаковые правила для всех стран, которые осуществляют торговлю через порты на Черном море", – отмечается в статье.