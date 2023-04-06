Полная разблокировка портов даст Украине минимум $18 млрд ежегодно – Федерация работодателей Украины

"Разблокировка портов имеет для украинской экономики очень большой потенциал. По нашим подсчетам? это дополнительно почти $18 млрд валютной выручки в год", – подчеркнул он.
Гендиректор ФРУ обратил внимание на то, что страна-агрессор сегодня имеет по факту свободное судоходство в Черном море, пересечение проливов для них также ничем не ограничено.
"Поэтому инициатива федерации следующая: мы должны сегодня обратиться ко всем нашим международным партнерам и говорить об аналогичном принципе для Украины. На примере "зернового коридора" мы видим, что это возможно, и можно при желании разработать аналогичную модель для всех других грузов. Но принцип должен быть одинаковым: если сегодня Россия беспрепятственно пользуется Черным морем, так Украина должна им пользоваться", – уверен Ильичев.
Он отметил, что свободное судоходство для Украины – это возможность возобновить производство и экспорт продукции, в частности малого и среднего бизнеса, горно-металлургического комплекса, цветной металлургии и химической промышленности. Также это позволит экспортировать дополнительно аграрную продукцию и импортировать необходимое сырье.
Федерация работодателей Украины обнародовала исследование влияния разблокировки портов на экономику Украины. Согласно прогнозу, когда удастся достичь этой цели, это даст Украине 10% ВВП, 135 млрд грн налоговых поступлений и $18 млрд валютной выручки, а также позволит восстановить более 500 тыс. рабочих мест.
Агентство Associated Press писало, что именно заблокированные морские порты не позволяют промышленным предприятиям Украины возобновить производство, так как они были вынуждены сократить географию своих клиентов.
Заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка назвал рекордный обвал экспорта металлопродукции трагедией для украинской металлургии. Также он заявил, что Минэкономики в 2023 году будет работать над расширением украинского экспорта – в частности, правительство будет пытаться разблокировать морские пути и продлить действие беспошлинных режимов торговли с ЕС, США и Великобританией.