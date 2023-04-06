Полная разблокировка портов даст Украине минимум $18 млрд ежегодно – Федерация работодателей Украины

Руслан Ильичев: На примере зернового коридора мы видим, что это возможно, и можно при желании разработать аналогичную модель для всех других грузов Фото: minprom.ua

"Разблокировка портов имеет для украинской экономики очень большой потенциал. По нашим подсчетам? это дополнительно почти $18 млрд валютной выручки в год", – подчеркнул он.

Гендиректор ФРУ обратил внимание на то, что страна-агрессор сегодня имеет по факту свободное судоходство в Черном море, пересечение проливов для них также ничем не ограничено.

"Поэтому инициатива федерации следующая: мы должны сегодня обратиться ко всем нашим международным партнерам и говорить об аналогичном принципе для Украины. На примере "зернового коридора" мы видим, что это возможно, и можно при желании разработать аналогичную модель для всех других грузов. Но принцип должен быть одинаковым: если сегодня Россия беспрепятственно пользуется Черным морем, так Украина должна им пользоваться", – уверен Ильичев.

Он отметил, что свободное судоходство для Украины – это возможность возобновить производство и экспорт продукции, в частности малого и среднего бизнеса, горно-металлургического комплекса, цветной металлургии и химической промышленности. Также это позволит экспортировать дополнительно аграрную продукцию и импортировать необходимое сырье.