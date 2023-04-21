Польша открыла транзит украинского продовольствия: вагоны пломбируются, а колонны из фур сопровождает охрана

По его словам, первая автоколонна должна отправиться по маршруту из пункта пропуска "Дорогуск" на украино-польской границе в Нидерланды.
"Сейчас мы уже имеем сформированную группу из пяти грузовиков, завершается оформление документов. Эти автомобили уже прошли ветеринарный и таможенный контроль, и сейчас на них устанавливаются пломбы. Первый конвой повезет в Нидерланды кукурузу, мясо и яйца", – сообщил Дерусь.
Представитель налоговой администрации рассказал, что украинский груз будет охраняться только во время транзита по Польше. На второй границе пломбы с автомобилей будут сняты, и дальше они будут двигаться без сопровождения. Он отметил, что не знает об условиях продвижения колонны по остальным странам. Одновременно на въезде в Польшу из Украины готовятся новые колонны, по пять фур с сопровождением.
"Да, будут конвои. Это делается следующим образом: мы группируем грузовики, которые едут в одном направлении. Мы также определяем трассы проезда для таких колонн", – уточнил Дерусь.
Он также проинформировал, что сегодня будет разблокирован железнодорожный транзит украинского продовольствия через Польшу. По его словам, таможенно-налоговая служба установит на них электронные пломбы, а контроль за движением поездов будет осуществлять служба охраны железной дороги.
18 апреля стало известно, что Украина договорилась с правительством Польши о возобновлении транзита агропродукции при условии, что он будет сопровождаться конвоем и контролироваться с помощью GPS-трекеров.
После того как вывоз украинского зерна был осложнен из-за российской агрессии, Украина начала искать альтернативные пути экспорта в Евросоюз, они в основном проходят через Румынию и Польшу. Но польские аграрии жалуются, что это зерно оседает в Польше и не экспортируется дальше, из-за чего резко упали закупочные цены на зерновые. В Польше проходили акции протеста фермеров, на фоне кризиса в отставку ушел министр сельского хозяйства.
15 апреля Польша запретила импорт украинского зерна до 30 июня. Министр развития и технологий Вальдемар Буда заявил в Twitter, что Польша будет вести переговоры с Украиной "о построении жесткой системы", которая будет гарантировать исключительно транзит товаров через Польшу.
Министерство аграрной политики и продовольствия Украины раскритиковало решение Польши и заявило, что оно противоречит договоренностям. "Мы понимаем, что у польских фермеров сложилась сложная ситуация, однако подчеркиваем, что сейчас самая сложная ситуация у фермеров Украины. Именно на территории Украины идет война, именно украинские фермеры терпят колоссальные убытки от войны России против Украины, и именно украинские фермеры гибнут на своих полях от российских мин", – заявили в министерстве.
Вслед за Польшей о прекращении импорта зерна из Украины или об усилении мер по его контролю заявили Венгрия, Словакия и Болгария.
Еврокомиссия обещала властям этих стран ограничить импорт украинской пшеницы, кукурузы, масличных культур и семян подсолнечника и таким образом защитить местные рынки от демпинга. Эти меры будут введены, если правительства откажутся от ранее принятых ограничений, на что они еще не согласились.
Согласно решению Еврокомиссии, эти страны получат €100 млн из фондов ЕС, чтобы компенсировать недовольство фермеров.