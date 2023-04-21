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Польша открыла транзит украинского продовольствия: вагоны пломбируются, а колонны из фур сопровождает охрана

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Польские таможенники охраняют украинские грузовики от границы до границы
Польские таможенники охраняют украинские грузовики от границы до границы
Фото: ЕРА

21 апреля Польша разблокировала движение украинской агропродукции транзитом через территорию страны в другие государства ЕС. Об этом представитель Палаты налоговой администрации в Люблине Михал Дерусь сообщил "Укринформу".

По его словам, первая автоколонна должна отправиться по маршруту из пункта пропуска "Дорогуск" на украино-польской границе в Нидерланды.

"Сейчас мы уже имеем сформированную группу из пяти грузовиков, завершается оформление документов. Эти автомобили уже прошли ветеринарный и таможенный контроль, и сейчас на них устанавливаются пломбы. Первый конвой повезет в Нидерланды кукурузу, мясо и яйца", – сообщил Дерусь.

Представитель налоговой администрации рассказал, что украинский груз будет охраняться только во время транзита по Польше. На второй границе пломбы с автомобилей будут сняты, и дальше они будут двигаться без сопровождения. Он отметил, что не знает об условиях продвижения колонны по остальным странам. Одновременно на въезде в Польшу из Украины готовятся новые колонны, по пять фур с сопровождением.

"Да, будут конвои. Это делается следующим образом: мы группируем грузовики, которые едут в одном направлении. Мы также определяем трассы проезда для таких колонн", – уточнил Дерусь.

Он также проинформировал, что сегодня будет разблокирован железнодорожный транзит украинского продовольствия через Польшу. По его словам, таможенно-налоговая служба установит на них электронные пломбы, а контроль за движением поездов будет осуществлять служба охраны железной дороги.

18 апреля стало известно, что Украина договорилась с правительством Польши о возобновлении транзита агропродукции при условии, что он будет сопровождаться конвоем и контролироваться с помощью GPS-трекеров. 

Контекст:

После того как вывоз украинского зерна был осложнен из-за российской агрессии, Украина начала искать альтернативные пути экспорта в Евросоюз, они в основном проходят через Румынию и Польшу. Но польские аграрии жалуются, что это зерно оседает в Польше и не экспортируется дальше, из-за чего резко упали закупочные цены на зерновые. В Польше проходили акции протеста фермеров, на фоне кризиса в отставку ушел министр сельского хозяйства.

15 апреля Польша запретила импорт украинского зерна до 30 июняМинистр развития и технологий Вальдемар Буда заявил в Twitter, что Польша будет вести переговоры с Украиной "о построении жесткой системы", которая будет гарантировать исключительно транзит товаров через Польшу. 

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины раскритиковало решение Польши и заявило, что оно противоречит договоренностям. "Мы понимаем, что у польских фермеров сложилась сложная ситуация, однако подчеркиваем, что сейчас самая сложная ситуация у фермеров Украины. Именно на территории Украины идет война, именно украинские фермеры терпят колоссальные убытки от войны России против Украины, и именно украинские фермеры гибнут на своих полях от российских мин", – заявили в министерстве.

Вслед за Польшей о прекращении импорта зерна из Украины или об усилении мер по его контролю заявили Венгрия, Словакия и Болгария

Еврокомиссия обещала властям этих стран ограничить импорт украинской пшеницы, кукурузы, масличных культур и семян подсолнечника и таким образом защитить местные рынки от демпинга. Эти меры будут введены, если правительства откажутся от ранее принятых ограничений, на что они еще не согласились.

Согласно решению Еврокомиссии, эти страны получат €100 млн из фондов ЕС, чтобы компенсировать недовольство фермеров.

Теги: Украина, Польша, продукты, экспорт, транзит
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