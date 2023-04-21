Польша открыла транзит украинского продовольствия: вагоны пломбируются, а колонны из фур сопровождает охрана

По его словам, первая автоколонна должна отправиться по маршруту из пункта пропуска "Дорогуск" на украино-польской границе в Нидерланды.

"Сейчас мы уже имеем сформированную группу из пяти грузовиков, завершается оформление документов. Эти автомобили уже прошли ветеринарный и таможенный контроль, и сейчас на них устанавливаются пломбы. Первый конвой повезет в Нидерланды кукурузу, мясо и яйца", – сообщил Дерусь.

Представитель налоговой администрации рассказал, что украинский груз будет охраняться только во время транзита по Польше. На второй границе пломбы с автомобилей будут сняты, и дальше они будут двигаться без сопровождения. Он отметил, что не знает об условиях продвижения колонны по остальным странам. Одновременно на въезде в Польшу из Украины готовятся новые колонны, по пять фур с сопровождением.

"Да, будут конвои. Это делается следующим образом: мы группируем грузовики, которые едут в одном направлении. Мы также определяем трассы проезда для таких колонн", – уточнил Дерусь.

Он также проинформировал, что сегодня будет разблокирован железнодорожный транзит украинского продовольствия через Польшу. По его словам, таможенно-налоговая служба установит на них электронные пломбы, а контроль за движением поездов будет осуществлять служба охраны железной дороги.

18 апреля стало известно, что Украина договорилась с правительством Польши о возобновлении транзита агропродукции при условии, что он будет сопровождаться конвоем и контролироваться с помощью GPS-трекеров.