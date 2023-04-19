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Кубраков заявил, что инспекции судов "зерновой инициативы" в Турции возобновятся, несмотря на саботаж России

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Инспекции судов, идущих из Украины в рамках "зернового коридора", разблокированы, заявил Кубраков
Инспекции судов, идущих из Украины в рамках "зернового коридора", разблокированы, заявил Кубраков
Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook (иллюстративное)

Украина договорилась с Турцией о возобновлении инспектирования судов, задействованных в экспорте аграрной продукции в рамках "зерновой инициативы". Об этом сообщил 19 апреля в Facebook глава Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков по итогам переговоров с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.

"Пришили к согласию о возобновлении регистрации и инспектирования судов, прибывающих под загрузку украинским зерном", – написал Кубраков.

Как отметил министр, "несмотря на то, что инспекции судов будут возобновлены, продолжаем рабочие консультации с ООН и Турцией по поводу путей обеспечения полноценного выполнения "зернового соглашения" по соблюдению обязательств всех сторон и процедур совместного координационного центра".

Министр напомнил, что с 10 апреля Россия прекратила регистрацию нового входящего флота для участия в "зерновой инициативе" и отказалась работать по планам украинских портов. Это сделало невозможным составление инспекционных планов и фактически остановило вход новых судов в рамках "зерновой инициативы".

По информации Кубракова, за последние перед переговорами в Турции два дня (17–18 апреля) не был составлен инспекционный план и не проведена ни одна инспекция в территориальных водах Турции. 18 апреля украинская сторона предложила провести хотя бы две инспекции выходного и две инспекции входящего флота.

Это предложение, отметил украинский министр, было поддержано также турецкой стороной, но не было реализовано из-за позиции России.

"Требуя регулировать деятельность украинских портов путем определения судов, которые могут участвовать в инициативе, Россия нарушила официальные процедуры совместного координационного центра и условия "зернового соглашения" в частности. Требования контролировать и вмешиваться в работу украинских портов неприемлемы для нас", – добавил Кубраков.

https://www.facebook.com/oleksandr.kubrakov/posts/pfbid02EFKV6eC5uxepaXbEXqFTTRYJYLaPy2AABgidLfM5qqgmQo3uyPkJprH3jU3YVcqsl

15 февраля в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины заявляли, что представители России в совместном координационном центре несколько месяцев подряд системно задерживают осмотр судов, следующих через пролив Босфор в или из украинских портов. Из-за этого в Босфоре образовалась очередь из более чем 140 судов, подавляющее большинство которых ожидают там больше месяца.

17 апреля украинское министерство сообщило, что Россия остановила проверку судов в рамках "зерновой сделки", а с 14 апреля россияне без всяких объяснений отказывают в регистрации трем судам, которые уже ожидают груз в одесском порту Пивденный.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.

За время действия "зернового соглашения" из украинских портов, по данным ООН, вывезли 28,2 млн тонн зерна.

18 марта 2023 года в ООН подтвердили продление "зернового соглашения". Но в коммюнике, опубликованном на сайте организации, не было указано, на какой срок. В то же время Кубраков сообщал, что продлили на 120 дней.

Российский МИД несколько раз заявил, что соглашение пролонгировано лишь на 60 дней, а дальнейшее участие в нем РФ будет зависеть от выполнения ряда требований, которые выставила Россия.

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