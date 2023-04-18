Кубраков отправится в Турцию обсуждать "зерновую инициативу"

"По приглашению министра национальной обороны Хулуси Акара вице-премьер-министр Украины [...] Александр Кубраков завтра посетит Турцию. Министр Акар и министр Кубраков встретятся в Кайсери", – говорится в сообщении.

В минобороны Турции анонсировали, что "в ходе встречи будут обсуждаться двусторонние вопросы, в частности "зерновая инициатива", созданная по инициативе Турции".

Визит Кубракова в Турцию планируется на фоне сложностей с вывозом украинского зерна из морских портов Украины.

15 февраля в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины заявляли, что представители России в совместном координационном центре несколько месяцев подряд системно задерживают осмотр судов, следующих через пролив Босфор в или из украинских портов. Из-за этого в Босфоре образовалась очередь из более чем 140 судов, подавляющее большинство которых ожидают там больше месяца.

17 апреля украинское министерство сообщило, что Россия остановила проверку судов в рамках "зерновой сделки", а с 14 апреля россияне без всяких объяснений отказывают в регистрации трем судам, которые уже ожидают груз в одесском порту Пивденный.