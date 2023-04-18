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Кубраков отправится в Турцию обсуждать "зерновую инициативу"

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Министры встретятся в городе Кайсери
Министры встретятся в городе Кайсери
Фото: msb.gov.tr

Власти Турции пригласили к себе вице-премьер-министра по вопросам восстановления Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова. Об этом 17 апреля проинформировало министерство обороны Турции.

"По приглашению министра национальной обороны Хулуси Акара вице-премьер-министр Украины [...] Александр Кубраков завтра посетит Турцию. Министр Акар и министр Кубраков встретятся в Кайсери", – говорится в сообщении.

В минобороны Турции анонсировали, что "в ходе встречи будут обсуждаться двусторонние вопросы, в частности "зерновая инициатива", созданная по инициативе Турции".

Визит Кубракова в Турцию планируется на фоне сложностей с вывозом украинского зерна из морских портов Украины.

15 февраля в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины заявляли, что представители России в совместном координационном центре несколько месяцев подряд системно задерживают осмотр судов, следующих через пролив Босфор в или из украинских портов. Из-за этого в Босфоре образовалась очередь из более чем 140 судов, подавляющее большинство которых ожидают там больше месяца.

17 апреля украинское министерство сообщило, что Россия остановила проверку судов в рамках "зерновой сделки", а с 14 апреля россияне без всяких объяснений отказывают в регистрации трем судам, которые уже ожидают груз в одесском порту Пивденный.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.

За время действия "зернового соглашения" из украинских портов, по данным ООН, вывезли 27,8 млн тонн зерна.

18 марта 2023 года в ООН подтвердили продление "зернового соглашения". Но в коммюнике, опубликованном на сайте организации, не было указано, на какой срок. В то же время Кубраков сообщал, что продлили на 120 дней.

Российский МИД несколько раз заявил, что соглашение пролонгировано лишь на 60 дней, а дальнейшее участие в нем РФ будет зависеть от выполнения ряда требований, которые выставила Россия.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Турция, экспорт, судно, визит, Хулуси Акар, соглашение, Александр Кубраков, зерно, зерновой коридор
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