Кубраков отправится в Турцию обсуждать "зерновую инициативу"

"По приглашению министра национальной обороны Хулуси Акара вице-премьер-министр Украины [...] Александр Кубраков завтра посетит Турцию. Министр Акар и министр Кубраков встретятся в Кайсери", – говорится в сообщении.
В минобороны Турции анонсировали, что "в ходе встречи будут обсуждаться двусторонние вопросы, в частности "зерновая инициатива", созданная по инициативе Турции".
Визит Кубракова в Турцию планируется на фоне сложностей с вывозом украинского зерна из морских портов Украины.
15 февраля в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины заявляли, что представители России в совместном координационном центре несколько месяцев подряд системно задерживают осмотр судов, следующих через пролив Босфор в или из украинских портов. Из-за этого в Босфоре образовалась очередь из более чем 140 судов, подавляющее большинство которых ожидают там больше месяца.
17 апреля украинское министерство сообщило, что Россия остановила проверку судов в рамках "зерновой сделки", а с 14 апреля россияне без всяких объяснений отказывают в регистрации трем судам, которые уже ожидают груз в одесском порту Пивденный.
Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.
За время действия "зернового соглашения" из украинских портов, по данным ООН, вывезли 27,8 млн тонн зерна.
18 марта 2023 года в ООН подтвердили продление "зернового соглашения". Но в коммюнике, опубликованном на сайте организации, не было указано, на какой срок. В то же время Кубраков сообщал, что продлили на 120 дней.
Российский МИД несколько раз заявил, что соглашение пролонгировано лишь на 60 дней, а дальнейшее участие в нем РФ будет зависеть от выполнения ряда требований, которые выставила Россия.