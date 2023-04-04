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Первый замглавы Одесской Госпродпотребслужбы Литошко: За месяц Одесская область пропускает через свои порты 3,8 млн т зерна

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Основные порты области, которые принимают на себя нагрузку, находятся непосредственно в самой Одессе, а также в порту Пивденный и в порту Ильичевска
Основные порты области, которые принимают на себя нагрузку, находятся непосредственно в самой Одессе, а также в порту Пивденный и в порту Ильичевска
Фото: fakty.com.ua

Украина выполняет свои обязательства по "зерновому коридору", заявил в интервью "Фактам ICTV" первый заместитель председателя Одесской Госпродпотребслужбы Святослав Литошко.

"Нередко на подъезде к городу стоят километровые пробки из фур, перевозящих зерно, ведь дороги физически не выдерживают такой нагрузки. В таких условиях работники ГНС Одесской области работают едва ли не круглосуточно", – подчеркнул Литошко.

По его словам, в рамках "зернового коридора" через область проходят колоссальные объемы зерновых, и инфраструктура региона оказалась из-за этого крайне нагруженной. Тем не менее Госпродпотребслужба в Одессе получила от государства задачу контролировать качество зерновых и в полном объеме справляется с этой функцией, отметил Литошко.

Он добавил, что до войны зерно отгружалось морем с территории Бердянского порта, из Херсона и Николаева, но сейчас все эти объемы поступают в Одессу.

"Если говорить именно о зерне, то в среднем Одесская область пропускает через свои порты 3,8 млн т. Это, чтобы вы понимали, очень много. Если это зерно переложить в специальные зерновые вагоны, поезд будет длиной более 850 км, – отметил чиновник. – Если бы никому не нужно было наше зерно, то ООН бы не занималась так "зерновым коридором". Украина среди стран – лидеров по экспорту не только зерна, но и продуктов переработки подсолнечника. Официально около 90 стран мира покупают наши продукты переработки подсолнечника. Это очень большой объем".

Замглавы Одесской Госпродпотребслужбы рассказал, что основные порты области, которые принимают на себя нагрузку, находятся непосредственно в самой Одессе, а также в порту Пивденный и в порту Ильичевска. Дополнительные порты – Измаил и Рени. Каждый из них в месяц перегружает 400–500 тыс. т зерна.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн экспортного зерна.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.

17 ноября 2022 года и 18 марта 2023 года работу "зернового коридора" продлевали.

Теги: Одесса, экспорт, Госпродпотребслужба, зерновой коридор
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