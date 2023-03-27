Из Украины в Азию, в том числе в Бангладеш, отправились три судна с зерном – Мининфраструктуры

"Отправлено еще 150 тыс. тонн агропродукции для стран Азии. Сегодня, 27 марта, порты Черноморск и Пивденный отправили три судна с продовольствием для стран Азии. Среди них балкер Asl Ileana с 54,6 тыс. тонн пшеницы для Бангладеш", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что "Бангладеш остро ощущает экономический кризис, в результате которого население сталкивается с проблемой покупки продовольствия по высоким ценам".

"В то же время страна остается ключевым потребителем украинской пшеницы – с начала работы "зерновой инициативы" она получила более 710 тыс. тонн пшеницы из Украины. Эти объемы могли быть выше, если бы россияне целенаправленно не замедляли инспекции судов в Турции", – подчеркнули в Мининфраструктуры.

По его данным, с 1 августа 2022 года из морских портов Украины в Черном море "вышли 848 судов, которые экспортировали 25,9 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки".

"В портах "Большой Одессы" на 19 судов грузят 680 тыс. тонн агропродукции. По "зерновому коридору" движутся три судна под загрузку. Ситуация с инспекциями в территориальных водах Турции стабильно тяжелая: в сутки происходит в среднем шесть инспекций как на вход в порты, так и на выход (половина от утвержденного плана), а инспекцию в очереди ожидают 94 судна", – заявили в ведомстве.