Из Украины в Азию, в том числе в Бангладеш, отправились три судна с зерном – Мининфраструктуры

"Отправлено еще 150 тыс. тонн агропродукции для стран Азии. Сегодня, 27 марта, порты Черноморск и Пивденный отправили три судна с продовольствием для стран Азии. Среди них балкер Asl Ileana с 54,6 тыс. тонн пшеницы для Бангладеш", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что "Бангладеш остро ощущает экономический кризис, в результате которого население сталкивается с проблемой покупки продовольствия по высоким ценам".
"В то же время страна остается ключевым потребителем украинской пшеницы – с начала работы "зерновой инициативы" она получила более 710 тыс. тонн пшеницы из Украины. Эти объемы могли быть выше, если бы россияне целенаправленно не замедляли инспекции судов в Турции", – подчеркнули в Мининфраструктуры.
По его данным, с 1 августа 2022 года из морских портов Украины в Черном море "вышли 848 судов, которые экспортировали 25,9 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки".
"В портах "Большой Одессы" на 19 судов грузят 680 тыс. тонн агропродукции. По "зерновому коридору" движутся три судна под загрузку. Ситуация с инспекциями в территориальных водах Турции стабильно тяжелая: в сутки происходит в среднем шесть инспекций как на вход в порты, так и на выход (половина от утвержденного плана), а инспекцию в очереди ожидают 94 судна", – заявили в ведомстве.
Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн экспортного зерна.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.
Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.
17 ноября 2022 года и 18 марта 2023 года работу "зернового коридора" продлевали.