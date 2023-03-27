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Из Украины в Азию, в том числе в Бангладеш, отправились три судна с зерном – Мининфраструктуры

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В Бангладеш отправилось судно Asl Ileana
В Бангладеш отправилось судно Asl Ileana
Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

Из двух черноморских морских портов Украины в рамках "зерновой инициативы" в страны Азии вышли судна со 150 тыс. тонн украинского зерна. Об этом Министерство инфраструктуры Украины проинформировало 27 марта в Fаcebook.

"Отправлено еще 150 тыс. тонн агропродукции для стран Азии. Сегодня, 27 марта, порты Черноморск и Пивденный отправили три судна с продовольствием для стран Азии. Среди них балкер Asl Ileana с 54,6 тыс. тонн пшеницы для Бангладеш", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что "Бангладеш остро ощущает экономический кризис, в результате которого население сталкивается с проблемой покупки продовольствия по высоким ценам".

"В то же время страна остается ключевым потребителем украинской пшеницы – с начала работы "зерновой инициативы" она получила более 710 тыс. тонн пшеницы из Украины. Эти объемы могли быть выше, если бы россияне целенаправленно не замедляли инспекции судов в Турции", – подчеркнули в Мининфраструктуры.

По его данным, с 1 августа 2022 года из морских портов Украины в Черном море "вышли 848 судов, которые экспортировали 25,9 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки".

"В портах "Большой Одессы" на 19 судов грузят 680 тыс. тонн агропродукции. По "зерновому коридору" движутся три судна под загрузку. Ситуация с инспекциями в территориальных водах Турции стабильно тяжелая: в сутки происходит в среднем шесть инспекций как на вход в порты, так и на выход (половина от утвержденного плана), а инспекцию в очереди ожидают 94 судна", – заявили в ведомстве.

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid02JxzDMUNHDhqiU4p2g2zaMaVydnrAhHyR1zfLQbyMHt74ZtswxBbrP8qGieZXh1zcl

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн экспортного зерна.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.

17 ноября 2022 года и 18 марта 2023 года работу "зернового коридора" продлевали.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Бангладеш, Черное море, Министерство инфраструктуры, экспорт, судно, пшеница, Черноморск, Мининфраструктуры, Министерство инфраструктуры Украины, порт Пивденный, зерно, зерновой коридор
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