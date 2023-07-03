ЕС может подключить к SWIFT "дочку" подсанкционного "Россельхозбанка", чтобы РФ продлила "зерновое соглашение" – СМИ

"Россельхозбанк" отключили от SWIFT с 14 июня 2022 года Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

Отмечается, что такой план был предложен Москвой в ходе переговоров с участием представителей ООН.

"Россельхозбанк" вместе со "Сбербанком" и "Московским кредитным банком" отключили от SWIFT с 14 июня 2022 года. Согласно плану, предлагается, что через его дочернюю структуру будут проводить расчеты за экспорт российского зерна.

Как рассказали источники FT, идея о подключении к SWIFT дочерней структуры "Россельхозбанка" обсуждалась на саммите ЕС в Брюсселе в конце июня, чтобы убедить Москву продлить "зерновое соглашение" после истечения срока его действия в июле. При этом сторонники такой инициативы рассматривали ее как "наименее худший вариант".

В конце мая в ЕС заявляли, что не планируют переподключать к SWIFT "Россельхозбанк", который связан с "зерновой сделкой".

Глава МИД страны-агрессора РФ Сергей Лавров пожаловался 30 июня, что "препоны" в виде санкций "сделали невозможной работу "Россельхозбанка" по обеспечению экспорта удобрений и продовольствия", его цитирует сайт российского внешнеполитического ведомства.

Система SWIFT позволяет банкам совершать переводы друг другу в автоматическом режиме. К SWIFT подключены более 11 тыс. учреждений в 200 странах.