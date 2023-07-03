ЕС может подключить к SWIFT "дочку" подсанкционного "Россельхозбанка", чтобы РФ продлила "зерновое соглашение" – СМИ

Отмечается, что такой план был предложен Москвой в ходе переговоров с участием представителей ООН.
"Россельхозбанк" вместе со "Сбербанком" и "Московским кредитным банком" отключили от SWIFT с 14 июня 2022 года. Согласно плану, предлагается, что через его дочернюю структуру будут проводить расчеты за экспорт российского зерна.
Как рассказали источники FT, идея о подключении к SWIFT дочерней структуры "Россельхозбанка" обсуждалась на саммите ЕС в Брюсселе в конце июня, чтобы убедить Москву продлить "зерновое соглашение" после истечения срока его действия в июле. При этом сторонники такой инициативы рассматривали ее как "наименее худший вариант".
В конце мая в ЕС заявляли, что не планируют переподключать к SWIFT "Россельхозбанк", который связан с "зерновой сделкой".
Глава МИД страны-агрессора РФ Сергей Лавров пожаловался 30 июня, что "препоны" в виде санкций "сделали невозможной работу "Россельхозбанка" по обеспечению экспорта удобрений и продовольствия", его цитирует сайт российского внешнеполитического ведомства.
Система SWIFT позволяет банкам совершать переводы друг другу в автоматическом режиме. К SWIFT подключены более 11 тыс. учреждений в 200 странах.
Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Также в "зерновом коридоре" участвовали порты Черноморск и Пивденный. Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН в октябре.
Россия грозила, что "зерновая сделка" прекратит свое существование, если до 18 мая 2023 года РФ не получит гарантий выполнения ее требований, в том числе по аммиаку (Москва добивается его экспорта через трубопровод Тольятти – Одесса), и выступала против "расширения или бесконечного продления" соглашения. Также РФ требует подключить "Россельхозбанк" к SWIFT, возобновить поставки сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, отменить ограничения на страхование и снять запрет на доступ в порты, ссылаясь на меморандум "Россия – ООН".
О том, что соглашение о безопасном экспорте украинского продовольствия через порты Черного моря разблокировано и будет действовать до 18 июля, вице-премьер-министр по вопросам восстановления – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил 17 мая.
1 июня Мининфраструктуры Украины сообщало, что "зерновой коридор" снова прекратил работу – Россия заблокировала регистрацию входящего флота во все порты Украины. РФ возобновила регистрацию судов в рамках "зерновой сделки" 4 июня, но с нарушениями, отмечали в ведомстве.
С начала июля Россия полностью остановила регистрацию флота зерновой инициативы, проинформировали в Мининфраструктуры Украины.