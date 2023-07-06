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Президент Болгарии назвал войну в Украине "конфликтом". Зеленский ответил: Это война на истощение Украины и убийство украинцев

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Зеленский провел встречу с Радевым в Болгарии
Зеленский провел встречу с Радевым в Болгарии
Фото: president.bg

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что война России против Украины "не имеет военного решения". Об этом он заявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, который прибыл в Софию 6 июля, пишет "БНР – Българско национално радио".

В частности, Радев заявил, что Болгария не будет поставлять Украине боеприпасы, особенно из армейских резервов. Радев объяснил это тем, что как президент он имеет обязательство, чтобы обороноспособность Болгарии не снижалась, так как "обстановка в области безопасности в нашем регионе вызывает беспокойство".

Говоря о российском полномасштабном вторжении, президент Болгарии подчеркнул, что "этот конфликт не имеет военного решения и все больше и больше оружия вряд ли приведет к мирному решению". Радев призвал обратить внимание на "последовательные усилия по деэскалации и поиску мирных решений путем дипломатии".

Зеленский в ответ указал Радеву, что "это не конфликт, а война". "Война на истощение Украины, на убийство украинцев, а не других стран", – подчеркнул президент Украины. Он добавил, что Россия "хочет уничтожить НАТО, ЕС, Европу", а президент страны-оккупанта РФ Владимир Путин "не просто ведет против нас войну: Россия хочет нас уничтожить, а мы просто хотим жить".

Если бы это было "конфликтом", добавил Зеленский, Украину не покинули бы миллионы граждан. "Мы должны ставить точки, иначе их поставит кто-то другой, мы имеем это право, потому что война идет на нашей территории, поэтому мы знаем, что это война, а не конфликт", – заявил он.

Комментируя позицию Радева о передаче Украине боеприпасов, Зеленский сказал, что армии Болгарии не хватит всего, что у нее есть, чтобы воевать, "если Россия придет сюда". Он заявил Радеву, что "это ваше право не поддерживать помощь Украине". При этом Зеленский спросил, что президент Болгарии будет делать, если, "не дай бог, случится трагедия, и война придет, и вам никто не поможет".

После этого Радев заверил, что для него происходящее в Украине – "это определенно война". По его словам, Украине "место в ЕС", но "на данный момент мы не использовали все средства дипломатии". "Сейчас мы слышим слово "победа", мы также хотели бы больше слышать слово "мир", – добавил глава болгарского государства.

Как указал Радев, война ведется на территории Украины, но она приобретает новые масштабы и "давно покинула границы Украины".

Контекст:

В начале полномасштабной войны России против Украины Болгария официально отказывалась поставлять Украине оружие. Но 3 ноября 2022 года парламент одобрил оказание военной поддержки Киеву. 23 декабря в Болгарии сообщили о начале отправки военной и военно-технической помощи в Украину.

20 января 2023 года издание Die Welt опубликовало расследование, согласно которому Болгария активно поддерживала Украину боеприпасами и дизельным топливом в первые месяцы полномасштабной войны, хотя публично выступала против поставок.

6 марта портал Euractiv написал, что за последние два года Украина получила от Болгарии через третьи страны оружия на миллиарды долларов, при этом Болгария не заключила ни одной прямой сделки с Украиной.

27 апреля на тот момент и.о. главы МИД Болгарии Николай Милков заявил, что страна сталкивается с "беспрецедентными гибридными атаками со стороны России".

Как отмечает Politico, новый премьер Болгарии Денков является ярым поклонником Украины в отличие от президента страны Радева.

В октябре прошлого года Радев отказался присоединиться к декларации об ускоренном вступлении Украины в НАТО, а в июне 2023-го назвал "ошибкой" возможное предоставление Украине снарядов. Этот вопрос вызвал заочный спор между Радевым и Денковым, который считает, что Болгария должна соблюдать свои обязательства, сообщали СМИ.

Теги: Украина, Болгария, боеприпасы, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, Румен Радев, встреча
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