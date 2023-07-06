Президент Болгарии назвал войну в Украине "конфликтом". Зеленский ответил: Это война на истощение Украины и убийство украинцев

В частности, Радев заявил, что Болгария не будет поставлять Украине боеприпасы, особенно из армейских резервов. Радев объяснил это тем, что как президент он имеет обязательство, чтобы обороноспособность Болгарии не снижалась, так как "обстановка в области безопасности в нашем регионе вызывает беспокойство".

Говоря о российском полномасштабном вторжении, президент Болгарии подчеркнул, что "этот конфликт не имеет военного решения и все больше и больше оружия вряд ли приведет к мирному решению". Радев призвал обратить внимание на "последовательные усилия по деэскалации и поиску мирных решений путем дипломатии".

Зеленский в ответ указал Радеву, что "это не конфликт, а война". "Война на истощение Украины, на убийство украинцев, а не других стран", – подчеркнул президент Украины. Он добавил, что Россия "хочет уничтожить НАТО, ЕС, Европу", а президент страны-оккупанта РФ Владимир Путин "не просто ведет против нас войну: Россия хочет нас уничтожить, а мы просто хотим жить".

Если бы это было "конфликтом", добавил Зеленский, Украину не покинули бы миллионы граждан. "Мы должны ставить точки, иначе их поставит кто-то другой, мы имеем это право, потому что война идет на нашей территории, поэтому мы знаем, что это война, а не конфликт", – заявил он.

Комментируя позицию Радева о передаче Украине боеприпасов, Зеленский сказал, что армии Болгарии не хватит всего, что у нее есть, чтобы воевать, "если Россия придет сюда". Он заявил Радеву, что "это ваше право не поддерживать помощь Украине". При этом Зеленский спросил, что президент Болгарии будет делать, если, "не дай бог, случится трагедия, и война придет, и вам никто не поможет".

После этого Радев заверил, что для него происходящее в Украине – "это определенно война". По его словам, Украине "место в ЕС", но "на данный момент мы не использовали все средства дипломатии". "Сейчас мы слышим слово "победа", мы также хотели бы больше слышать слово "мир", – добавил глава болгарского государства.

Как указал Радев, война ведется на территории Украины, но она приобретает новые масштабы и "давно покинула границы Украины".