Зеленский о поддержке приглашения Украины в НАТО всеми членами Альянса: Мы понимаем, что могут быть сложности

Зеленский: Что может быть идеальным для нас? Чтобы нас пригласили Фото: president.gov.ua

"Что может быть идеальным для нас? Чтобы нас пригласили. Какая формулировка нужна для приглашения? Просто нужно приглашение. Мы понимаем, что могут быть сложности с тем или иным, как говорят, вордингом (подбором формулировок. – "ГОРДОН"), чтобы получить объединенную поддержку всех партнеров Альянса. Кто-то еще оглядывается на Москву, кто-то боится России, хотя я считаю, что это такой момент, такой большой шанс показать смелость и прочность Альянса", – сказал он.

По словам Зеленского, Украине нужны конкретные вещи в направлении приглашения

"Нам нужна эта мотивация, нам нужна честность в наших отношениях. Но мы понимаем, что на полях саммита будут обсуждаться и другие, очень важные вещи. Будут обсуждаться пакеты оборонной поддержки", – добавил он.

Павел на этой же пресс-конференции сказал, что на саммите НАТО будут обсуждать план среднесрочной поддержки Украины на пять лет.