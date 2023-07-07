Зеленский о поддержке приглашения Украины в НАТО всеми членами Альянса: Мы понимаем, что могут быть сложности

"Что может быть идеальным для нас? Чтобы нас пригласили. Какая формулировка нужна для приглашения? Просто нужно приглашение. Мы понимаем, что могут быть сложности с тем или иным, как говорят, вордингом (подбором формулировок. – "ГОРДОН"), чтобы получить объединенную поддержку всех партнеров Альянса. Кто-то еще оглядывается на Москву, кто-то боится России, хотя я считаю, что это такой момент, такой большой шанс показать смелость и прочность Альянса", – сказал он.
По словам Зеленского, Украине нужны конкретные вещи в направлении приглашения
"Нам нужна эта мотивация, нам нужна честность в наших отношениях. Но мы понимаем, что на полях саммита будут обсуждаться и другие, очень важные вещи. Будут обсуждаться пакеты оборонной поддержки", – добавил он.
Павел на этой же пресс-конференции сказал, что на саммите НАТО будут обсуждать план среднесрочной поддержки Украины на пять лет.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.
30 сентября 2022 года – после того как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.
1 июня 2023 года на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдове Зеленский отметил необходимость определения странами – членами Альянса четкого алгоритма движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – сказал президент.
В Офисе президента Украины заявили 10 июня, что будущее вступление Украины в НАТО поддержали уже 20 членов Альянса. 21-й стала Испания, сообщил Зеленский 1 июля. 22-й страной стала 6 июля Болгария.