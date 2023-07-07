На саммите НАТО подтвердят перспективы членства для Украины, но приглашение отсрочат – прогноз Киевского форума по безопасности

В КФБ считают, что позиция НАТО на саммите в Вильнюсе будет компромиссной относительно Украины Фото: ЕРА

"Хотя большинство союзников открыто заявили о поддержке членства Украины в НАТО, консенсуса по приглашению страны в Вильнюсе нет. Среди тех, кто занимает более осторожную и консервативную позицию, есть и Вашингтон. А на него ориентируется много союзников", – говорится в материале.

Его авторы считают, что ядерный шантаж России "явно присутствует при принятии решения", и друзья Украины в НАТО "это осознают", в том числе призывая, как, например, премьер-министр Эстонии Кая Каллас, не поддаваться "террористическому запугиванию" России и не использовать вопрос гарантий безопасности для "размывания" дискуссии о членстве Украины в Альянсе.

"Учитывая реалии, в решениях саммита НАТО, вероятно, будет озвучена компромиссная позиция, которая подтвердит перспективы членства для Украины, однако отсрочит в той или иной форме принятие официального приглашения на будущее", – предполагают в КФБ.

Авторы публикации также обращают внимание, что последние публичные заявления президента Украины Владимира Зеленского говорят о том, что "украинская сторона хоть и продолжает работу с партнерами по получению приглашения в Вильнюсе, в принципе, готова к определенному компромиссу в этом вопросе".

"Никаких иллюзий по поводу того, что Украина, которая находится в состоянии войны, сможет вступить в НАТО еще до ее завершения, ни у кого нет, и никаких требований по этому поводу официальный Киев не выдвигает. Поэтому бояться проблем от Украины с этой стороны не стоит", – прогнозирует форум.