На саммите НАТО подтвердят перспективы членства для Украины, но приглашение отсрочат – прогноз Киевского форума по безопасности

"Хотя большинство союзников открыто заявили о поддержке членства Украины в НАТО, консенсуса по приглашению страны в Вильнюсе нет. Среди тех, кто занимает более осторожную и консервативную позицию, есть и Вашингтон. А на него ориентируется много союзников", – говорится в материале.
Его авторы считают, что ядерный шантаж России "явно присутствует при принятии решения", и друзья Украины в НАТО "это осознают", в том числе призывая, как, например, премьер-министр Эстонии Кая Каллас, не поддаваться "террористическому запугиванию" России и не использовать вопрос гарантий безопасности для "размывания" дискуссии о членстве Украины в Альянсе.
"Учитывая реалии, в решениях саммита НАТО, вероятно, будет озвучена компромиссная позиция, которая подтвердит перспективы членства для Украины, однако отсрочит в той или иной форме принятие официального приглашения на будущее", – предполагают в КФБ.
Авторы публикации также обращают внимание, что последние публичные заявления президента Украины Владимира Зеленского говорят о том, что "украинская сторона хоть и продолжает работу с партнерами по получению приглашения в Вильнюсе, в принципе, готова к определенному компромиссу в этом вопросе".
"Никаких иллюзий по поводу того, что Украина, которая находится в состоянии войны, сможет вступить в НАТО еще до ее завершения, ни у кого нет, и никаких требований по этому поводу официальный Киев не выдвигает. Поэтому бояться проблем от Украины с этой стороны не стоит", – прогнозирует форум.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.
30 сентября 2022 года – после того как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.
1 июня 2023 года на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдове Зеленский отметил необходимость определения странами – членами Альянса четкого алгоритма движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – сказал президент.
В Офисе президента Украины заявили 10 июня, что будущее вступление Украины в НАТО поддержали уже 20 членов Альянса. 21-й стала Испания, сообщил Зеленский 1 июля. 22-й страной стала 6 июля Болгария.