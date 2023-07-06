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ПОЛИТИКА

Ожидания украинцев от саммита НАТО не оправдаются – Буданов

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Буданов "получает от Великобритании и США больше разведданных, чем многие члены НАТО", считает The Times
Буданов "получает от Великобритании и США больше разведданных, чем многие члены НАТО", считает The Times
Фото: gur.gov.ua

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов уверен, что Украина не получит приглашения в НАТО на саммите Альянса в Вильнюсе, который состоится на следующей неделе. Об этом он сказал в интервью The Times, опубликованном 5 июля.

Издание отмечает, что Буданов, по слухам, "получает от Великобритании и США больше разведданных, чем многие члены НАТО", поэтому у его уверенности могут быть основания.

По словам главы ГУР, ему трудно положительно воспринимать предстоящий саммит НАТО "по очень простой причине: ожидания нашего общества не оправдаются". 

Буданов добавил, что это не просто догадка: он считает, что какие-то заявления будут сделаны, но не более того. Глава военной разведки "практически уверен в том, что будет сказано, так как видел черновики выступлений".

При этом, как пишет The Times, Буданов "на мгновение звучал более разочарованным в поведении своих союзников, чем в поведении врагов".

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.

30 сентября 2022 года – после того как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.

1 июня 2023 года на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдове Зеленский отметил необходимость определения странами – членами Альянса четкого алгоритма движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – сказал президент.

В Офисе президента Украины заявили 10 июня, что будущее вступление Украины в НАТО поддержали уже 20 членов Альянса21-й стала Испания, сообщил Зеленский 1 июля.

Теги: НАТО, саммит НАТО, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов, вступление Украины в НАТО
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