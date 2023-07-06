Ожидания украинцев от саммита НАТО не оправдаются – Буданов

Буданов "получает от Великобритании и США больше разведданных, чем многие члены НАТО", считает The Times Фото: gur.gov.ua

Издание отмечает, что Буданов, по слухам, "получает от Великобритании и США больше разведданных, чем многие члены НАТО", поэтому у его уверенности могут быть основания.

По словам главы ГУР, ему трудно положительно воспринимать предстоящий саммит НАТО "по очень простой причине: ожидания нашего общества не оправдаются".

Буданов добавил, что это не просто догадка: он считает, что какие-то заявления будут сделаны, но не более того. Глава военной разведки "практически уверен в том, что будет сказано, так как видел черновики выступлений".

При этом, как пишет The Times, Буданов "на мгновение звучал более разочарованным в поведении своих союзников, чем в поведении врагов".