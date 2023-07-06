Ожидания украинцев от саммита НАТО не оправдаются – Буданов

Издание отмечает, что Буданов, по слухам, "получает от Великобритании и США больше разведданных, чем многие члены НАТО", поэтому у его уверенности могут быть основания.
По словам главы ГУР, ему трудно положительно воспринимать предстоящий саммит НАТО "по очень простой причине: ожидания нашего общества не оправдаются".
Буданов добавил, что это не просто догадка: он считает, что какие-то заявления будут сделаны, но не более того. Глава военной разведки "практически уверен в том, что будет сказано, так как видел черновики выступлений".
При этом, как пишет The Times, Буданов "на мгновение звучал более разочарованным в поведении своих союзников, чем в поведении врагов".
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.
30 сентября 2022 года – после того как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.
1 июня 2023 года на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдове Зеленский отметил необходимость определения странами – членами Альянса четкого алгоритма движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – сказал президент.
В Офисе президента Украины заявили 10 июня, что будущее вступление Украины в НАТО поддержали уже 20 членов Альянса. 21-й стала Испания, сообщил Зеленский 1 июля.