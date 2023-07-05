Президент Литвы: На саммите НАТО в Вильнюсе мы найдем те формулировки, которые не разочаруют украинцев

В ОПУ отмечали, что саммит в Вильнюсе был бы очень хорошим началом для ответа на заявку Украины на членство в Альянсе. Документ "сейчас лежит на столах лидеров стран – членов НАТО", а в Киеве под ответом подразумевают "приглашение к членству, что является лишь первым этапом", указали в Офисе президента Украины. И добавили, что глава государства Владимир Зеленский не поедет на саммит, если в Вильнюсе не будет результата для Украины.
Науседа признал в интервью, что "некоторые вопросы еще не решены", но, по его мнению, "это вопрос ближайших дней".
Президент Литвы добавил, что, по его ощущению, "мы найдем те формулировки, которые не разочаруют украинцев и скажут больше, чем то, что мы привыкли озвучивать".
Как рассказал Науседа, представители некоторых стран – членов НАТО приедут в Вильнюс на саммит со своими пакетами дополнительной поддержки Киева, и уже есть договоренность о создании Совета НАТО – Украина для усиления интеграции Киева в Альянс.
Президент Литвы выразил надежду, что Зеленский, когда приедет в Вильнюс, "получит, может быть, не совсем то, на что рассчитывает в своих максимальных планах, но он, безусловно, получит многое".
Науседа также подчеркнул, что успех будет означать, если участники саммита скажут больше, чем на саммите в Бухаресте в 2008 году – "точно есть не одно, не два и даже не четыре государства, которые хотели бы более масштабного текста, и именно сейчас идет диалог между такими государствами и более осторожными государствами и, надеюсь, он завершится взаимоприемлемым способом".
28 июня "сюрприз" для Украины на саммите НАТО в Литве анонсировала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.
30 сентября 2022 года – после того как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.
1 июня 2023 года на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдове Зеленский отметил необходимость определения странами – членами Альянса четкого алгоритма движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – сказал президент.
В Офисе президента Украины заявили 10 июня, что будущее вступление Украины в НАТО поддержали уже 20 членов Альянса. 21-й стала Испания, сообщил Зеленский 1 июля.