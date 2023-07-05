Президент Литвы: На саммите НАТО в Вильнюсе мы найдем те формулировки, которые не разочаруют украинцев

Зеленский (справа), когда приедет в Вильнюс, получит, может быть, "не совсем то, на что рассчитывает в своих максимальных планах", но он, безусловно, "получит многое", отметил Науседа Фото: president.gov.ua

В ОПУ отмечали, что саммит в Вильнюсе был бы очень хорошим началом для ответа на заявку Украины на членство в Альянсе. Документ "сейчас лежит на столах лидеров стран – членов НАТО", а в Киеве под ответом подразумевают "приглашение к членству, что является лишь первым этапом", указали в Офисе президента Украины. И добавили, что глава государства Владимир Зеленский не поедет на саммит, если в Вильнюсе не будет результата для Украины.

Науседа признал в интервью, что "некоторые вопросы еще не решены", но, по его мнению, "это вопрос ближайших дней".

Президент Литвы добавил, что, по его ощущению, "мы найдем те формулировки, которые не разочаруют украинцев и скажут больше, чем то, что мы привыкли озвучивать".

Как рассказал Науседа, представители некоторых стран – членов НАТО приедут в Вильнюс на саммит со своими пакетами дополнительной поддержки Киева, и уже есть договоренность о создании Совета НАТО – Украина для усиления интеграции Киева в Альянс.

Президент Литвы выразил надежду, что Зеленский, когда приедет в Вильнюс, "получит, может быть, не совсем то, на что рассчитывает в своих максимальных планах, но он, безусловно, получит многое".

Науседа также подчеркнул, что успех будет означать, если участники саммита скажут больше, чем на саммите в Бухаресте в 2008 году – "точно есть не одно, не два и даже не четыре государства, которые хотели бы более масштабного текста, и именно сейчас идет диалог между такими государствами и более осторожными государствами и, надеюсь, он завершится взаимоприемлемым способом".

28 июня "сюрприз" для Украины на саммите НАТО в Литве анонсировала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.