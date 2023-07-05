На саммите НАТО все страны готовы проголосовать за политическое приглашение Украины в Альянс, если это сделают США – СМИ

В материале сказано, что приглашение – первый символический шаг процесса вступления, но в то же время он не активирует статью 5 договора НАТО о совместной обороне. То есть он никак не "втягивает" НАТО в войну, но создает "простор для деэскалации", а также лишает смысла российские попытки предотвратить членство Украины в Альянсе, объясняется в статье.

Как отмечает "Европейская правда", на саммите в Вильнюсе все члены НАТО готовы проголосовать за политическое приглашение Украины в Альянс, если это сделают США: для Вашингтона это момент для политического лидерства, "которому никто не будет оппонировать".

Более 20 стран уже подписали письменные заявления о поддержке движения Украины к членству. В частности, Нидерланды, Бельгия и Италия. В то же время решения со стороны США еще нет.

Как пишет издание, у президента США Джо Байдена еще есть семь дней, чтобы понять, что "сейчас формируется его место в истории".

Журналисты редакции считают, что это решение способно повлиять на результаты выборов американского президента в 2024 году. В то же время "Европейская правда" отмечает, что в США есть предложение отложить приглашение Украины в НАТО до саммита 2024 года в Вашингтоне, потому что в год выборов это "могло бы лучше сработать". Но "исторические решения" имеют высокую цену, когда их принимают "в исторический момент, а не во время праймериз", подчеркивается в материале.

Пауза в приглашении Украины в Альянс даст сигнал стране-агрессору России, что "у нее есть вето на вступление Украины в НАТО", пишет "Европейская правда". Как объясняется в статье, определив, что приглашение Украины в НАТО имеет условие – определенный уровень безопасности, – Россия будет понимать, что она должна сохранять опасность выше этого уровня.

От решений в Вильнюсе будет зависеть "мировой порядок на ближайшие десятилетия и сохранятся ли тысячи жизней", резюмирует издание.