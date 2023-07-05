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ПОЛИТИКА

На саммите НАТО все страны готовы проголосовать за политическое приглашение Украины в Альянс, если это сделают США – СМИ

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Саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11 12 июля
Саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11–12 июля
Фото: depositphotos.com

Приглашение Украины в НАТО на саммите Альянса в Вильнюсе (Литва), который состоится 11–12 июля, сделает необратимым процесс движения страны в блок. Об этом говорится в статье "Европейской правды", опубликованной 4 июля.

В материале сказано, что приглашение – первый символический шаг процесса вступления, но в то же время он не активирует статью 5 договора НАТО о совместной обороне. То есть он никак не "втягивает" НАТО в войну, но создает "простор для деэскалации", а также лишает смысла российские попытки предотвратить членство Украины в Альянсе, объясняется в статье.

Как отмечает "Европейская правда", на саммите в Вильнюсе все члены НАТО готовы проголосовать за политическое приглашение Украины в Альянс, если это сделают США: для Вашингтона это момент для политического лидерства, "которому никто не будет оппонировать".

Более 20 стран уже подписали письменные заявления о поддержке движения Украины к членству. В частности, Нидерланды, Бельгия и Италия. В то же время решения со стороны США еще нет.

Как пишет издание, у президента США Джо Байдена еще есть семь дней, чтобы понять, что "сейчас формируется его место в истории".

Журналисты редакции считают, что это решение способно повлиять на результаты выборов американского президента в 2024 году. В то же время "Европейская правда" отмечает, что в США есть предложение отложить приглашение Украины в НАТО до саммита 2024 года в Вашингтоне, потому что в год выборов это "могло бы лучше сработать". Но "исторические решения" имеют высокую цену, когда их принимают "в исторический момент, а не во время праймериз", подчеркивается в материале.

Пауза в приглашении Украины в Альянс даст сигнал стране-агрессору России, что "у нее есть вето на вступление Украины в НАТО", пишет "Европейская правда". Как объясняется в статье, определив, что приглашение Украины в НАТО имеет условие – определенный уровень безопасности, – Россия будет понимать, что она должна сохранять опасность выше этого уровня.

От решений в Вильнюсе будет зависеть "мировой порядок на ближайшие десятилетия и сохранятся ли тысячи жизней", резюмирует издание.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.

30 сентября 2022 года – после того как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.

Теги: Россия, США, Украина, НАТО, Литва, Джо Байден, Вашингтон, Вильнюс, вступление Украины в НАТО
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